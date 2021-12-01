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Гэри Генслер заявил о важности регулирования криптоиндустрии

Гэри Генслер заявил о важности регулирования криптоиндустрии


У криптовалют есть будущее, но только в «среде доверия», а путь к регулированию станет проще по мере централизации пространства. К такому выводу пришли председатель SEC Гэри Генслер и его предшественник на этом посту Джей Клейтон в ходе DACOM 2021.


https://youtu.be/9uEXKptMYhM

Генслер повторил, что сравнивает криптовалюты со «Свободной банковской эрой» с 1837 по 1863 годы. По его мнению, существует множество проектов, пытающихся обойти регулирование.


«Я не думаю, что это правильный подход. Это похоже на Дикий Запад», — отметил глава SEC.


Нахождение индустрии за пределами нормативного периметра может привести к потери доверия общественности к технологии, добавил чиновник. Особое внимание он уделил сектору децентрализованных финансов (DeFi).


«Я думаю, что так называемое „децентрализованное финансирование“ стимулировало некоторые реальные инновации, но в нем все еще есть некоторая централизация», — заметил Генслер.


В конце октября председатель Комиссии сравнил ситуацию с DeFi со временем, когда возникло P2P-кредитование. В беседе с Клейтоном он повторил свою мысль:


«Подобная деятельность должна иметь аналогичное регулирование».


Выступление главы SEC не вызвало негативной реакции рынка. На момент написания биткоин торгуется в районе $58 745, подорожав за последние сутки на 2,8% (CoinGecko).


График BTC/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

Вторая по капитализации криптовалюта прибавила за последние 24 часа 2,6%, добравшись до отметки $4720. В красной зоне из топ-10 только USDT, Polkadot и Dogecoin.


Данные: CoinGecko.

В мае Генслер призвал Конгресс внести ясность в нормативную базу криптоиндустрии. По его мнению, правовые рамки нужны цифровым активам для выживания.


Позднее глава Комиссии заявил, что платформам, которые предлагают доступ к токенизированным акциям, необходимо отчитываться перед SEC.


В августе чиновник предупредил об усилении регулирования стейблкоинов и DeFi. По его мнению, децентрализация не дает иммунитета от надзора Комиссии.


В сентябре регулятор приступил к изучению работы DEX Uniswap и, по данным СМИ, ряда других проектов DeFi-сектора.


Тогда же стало известно о конфликте Coinbase и SEC по поводу анонсированного запуска криптосберегательных счетов на базе USDC под 4% годовых. В результате биткоин-биржа отказалась от этих планов после угрозы судебного иска со стороны регулятора.


Напомним, в октябре Генслер заявил об отсутствии у Комиссии планов по запрету криптовалют, сославшись на то, что это прерогатива Конгресса США.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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