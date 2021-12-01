Глава ФРС допустил более быстрое сворачивание стимулов

ФРС на заседании 14–15 декабря обсудит вариант ускорения темпов сокращения объема выкупа облигаций. Об этом заявил ее председатель Джером Пауэлл, пишет CNBC.

В ноябре Федрезерв согласовал снижение программы количественного смягчения с нынешних $120 млрд на $15 млрд ежемесячно, до июня 2022 года. В ходе выступления перед Сенатом 30 ноября Пауэлл допустил, что этот процесс завершится «на несколько месяцев раньше, чем ожидалось».

Ранее он отмечал, что повышение ставки не произойдет до полного сворачивания стимулов. Другими словами, ФРС может ужесточить политику при необходимости уже весной 2022 года. В то же время председатель подчеркнул, что эти события необязательно последуют одно за другим.

Поводом для пересмотра позиции ФРС стало усиление инфляции, которая по итогам октября достигла максимума за 30 лет (6,2% в годовом выражении). Ранее Пауэлл и многие из его коллег настаивали, что ее всплеск носил «временный» характер.

«Вероятно, сейчас самое подходящее время отказаться от этого слова [«временный»] и попытаться более четко объяснить, что мы имеем в виду. […] Наша политика […] продолжит адаптироваться. Мы воспользуемся инструментами, чтобы убедиться, что более высокая инфляция не закрепится», — объяснил он.

Смена риторики ФРС вызвала укрепление доллара и ухудшение настроений на фондовом рынке США — индекс S&P 500 завершил торги 30 ноября падением на 1,9%.

Криптовалютный рынок после выступления Пауэлла прервал восстановление. Биткоин в течение двух часов скорректировался с $59 000 до $57 000 и к моменту написания остается вблизи сложившихся уровней, согласно CoinGecko. Ethereum снизился к $4520, но впоследствии вернулся к отметкам выше $4700, наблюдавшимся до комментариев главы ФРС.

Напомним, аналитики Glassnode усомнились в продолжении коррекции на криптовалютном рынке. Они указали на высокую долю «прибыльных» монет и сбалансированную ситуацию на рынке криптодеривативов.



