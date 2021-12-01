Хешрейт первой партии нового Ethereum-майнера от Innosilicon урезали на 25%

Китайский производитель Innosilicon начал поставки ASIC-майнера A11 Pro для добычи Ethereum, однако сократил его анонсированный хешрейт на 25%. Об этом пишет The Block.

Изначально компания сообщала, что A11 Pro будет выдавать 2000 MH/s при мощности в 2500 Вт. В этом случае эффективность майнинга 1,25 Вт на 1 MH/s в 30% раз превышала бы показатели существующих устройств для добычи Ethereum.

Однако, исходя из появившихся на этой неделе предложений дистрибьюторов в Китае, средний хешрейт асика составит 1500 MH/s при мощности в 2350 Вт. Эффективность в 1,56 Вт на 1 MH/s на 20% меньше ожидаемой.

На сайте ASIC Miner Value также размещено объявление, что по крайней мере первая партия устройств будет иметь эффективность ниже ранее заявленной.

Стоимость за единицу оборудования на рынке КНР варьируется от 170 000 до 180 000 юаней (около $27 000).

В марте Innosilicon сообщала, что одна из их сотрудниц организовала несанкционированные продажи A11 Pro с заявленной эффективностью в 1,25 Вт на 1 MH/s и сроком поставок с апреля по август 2021 года. Впоследствии она была уволена.

https://twitter.com/Inno_Miner/status/1368535801605328897

По подсчетам ASIC Miner Value, окупаемость A11 Pro при текущей цене Ethereum и сокращенном хешрейте составит от 8 до 10 месяцев.

Предыдущая модель ASIC-майнера от Innosilicon A10 Pro обладает 7 Гб памяти и хешрейтом до 740 MH/s. ​

Напомним, в производитель майнингового оборудования Bitmain намекнул на рекордный хешрейт Antminer E9, который изменит «правила игры» в добыче Ethereum. Тогда сообщалось, что эффективность нового устройства будет сравнима "с 32 видеокартами Nvidia RTX 3080" (порядка 3040 MH/s). Майнер выпустили на рынок в августе.