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Игра Dying Light 2 «ушла на золото», переносов больше не будет

Игра Dying Light 2 «ушла на золото», переносов больше не будет


Разработчики Dying Light 2 планировали выпустить свой проект в 2021 году, но в середине сентября сообщили, что не успевают это сделать. Было принято решение перенести игру на 2022 год, и ее дату релиза назначили на 4 февраля 2022 года. Тем не менее, в 2021 году разработчики прошли важную веху, сегодня стало известно, что игра Dying Light 2 «ушла на золото».

О том, что игра Dying Light 2 отправилась в печать сообщили разработчики в Twitter. Они отмечают, что намерены потратить время, которое у них осталось, чтобы «отполировать» игру.


Напомним, действия игры Dying Light 2 развернутся в той же вселенной, что и действия первой части. Но создатели проекта отмечают, что играть в первую Dying Light не обязательно, чтобы понять историю Dying Light 2.

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По материалам: newxboxone

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