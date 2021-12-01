Игра Dying Light 2 «ушла на золото», переносов больше не будет





Разработчики Dying Light 2 планировали выпустить свой проект в 2021 году, но в середине сентября сообщили, что не успевают это сделать. Было принято решение перенести игру на 2022 год, и ее дату релиза назначили на 4 февраля 2022 года. Тем не менее, в 2021 году разработчики прошли важную веху, сегодня стало известно, что игра Dying Light 2 «ушла на золото».

О том, что игра Dying Light 2 отправилась в печать сообщили разработчики в Twitter. Они отмечают, что намерены потратить время, которое у них осталось, чтобы «отполировать» игру.

Dying Light 2 has gone gold!

It wouldn’t be possible without your support over all these years - we will spend an additional time making sure that we’ll deliver the best possible experience for you.

Thank you for being with us!

Can’t wait to meet you in The City on February 4th! pic.twitter.com/2I6KHrmW14 — Dying Light (@DyingLightGame) November 30, 2021



Напомним, действия игры Dying Light 2 развернутся в той же вселенной, что и действия первой части. Но создатели проекта отмечают, что играть в первую Dying Light не обязательно, чтобы понять историю Dying Light 2.