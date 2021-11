Игра theHunter: Call of the Wild вышла в подписке Game Pass на PC





Подписка сервиса Game Pass на PC сегодня расширилась новым проектом — симулятором охотника theHunter: Call of the Wild. Игра была добавлена в Game Pass на консолях Xbox несколько лет назад, и она остается доступна в библиотеке сервиса. А сегодня проект theHunter: Call of the Wild добавили в подписку Xbox Game Pass и на PC.

Отметим, что у игры theHunter: Call of the Wild в Microsoft Store две страницы — одна с версией для PC, а другая с версией для консолей Xbox One и Xbox Series X | S. Игра не поддерживает технологию Xbox Play Anywhere.

