ИИ-художник Botto заработал более $1 млн на продаже NFT

Алгоритм искусственного интеллекта под названием Botto заработал около $1,3 млн за свои первые шесть работ в виде NFT. Аукцион проходит на маркетплейсе SuperRare.

