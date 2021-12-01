IKEA начала сдавать в Токио квартиры площадью 10 м² за 64 рубля в месяц

Вадим Карасев

Компания IKEA начала сдавать в аренду двухуровневые квартиры в Токио по символической цене — 99 иен в месяц ($0,88, или 64 рубля). Апартаменты обладают скромной площадью 10 м², но в них есть все необходимое.

В сверхкомпактном жилье от "Икеи" жильцам доступны кровать, ванный отсек, стиральная машина, рабочая зона, кладовка и диван. Главная цель проекта — продемонстрировать, что квартиры с такой площадью тоже могут быть комфортными.

Все апартаменты, предлагаемые в рамках акции, размещены в центре японской столицы. Учитывая перенаселенность Токио, следует ожидать, что предложение будет востребовано и после того, как рекламная цена сменится на реальную. Договоры аренды будут заключаться на срок до 15 января 2023 года, для их заключения необходимо иметь только бесплатный аккаунт клуба IKEA Family.

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