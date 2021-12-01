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Инсайдер намекает на показ Hellblade 2 на The Game Awards 2021

Инсайдер намекает на показ Hellblade 2 на The Game Awards 2021


Несколько месяцев назад впервые появились слухи от инсайдеров, что в рамках The Game Awards 2021 студия Ninja Theory может показать Hellblade 2. На данный момент нет информации о том, что это будет за демонстрация — геймплей, сюжетный трейлер или очередной тизер. Но все больше инсайдеров из игровой индустрии указывают, что в некотором виде игру покажут.

В частности, инсайдер Ralph в Twitter опубликовал намек, что Hellblade 2 стоит ждать на The Game Awards. Он запостил изображение из игры и соответствующий хэштег. Отметим, что Ralph — не самый известный игровой инсайдер, но в последнее время от него поступает немало информации из индустрии (в частности, он сообщал, что ведется разработка ремастера GTA IV и Call of Duty: Modern Warfare 2).


Для Microsoft мероприятие The Game Awards в последние годы стало важным местом для представления своих новинок. В частности, в прошлом году именно на The Game Awards состоялся долгожданный анонс первого проекта студии The Initiative — игры Perfect Dark. А в 2019 году сам анонс Hellblade 2 состоялся на The Game Awards.

Напомним, The Game Awards начнется в 04:00 по МСК 10 декабря 2021 года.

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По материалам: newxboxone

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