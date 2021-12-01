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Иркутянин попытался взорвать соседа с помощью самодельного устройства в лифте на Маршала Конева

Иркутянин попытался взорвать соседа с помощью самодельного устройства в лифте на Маршала Конева

Причиной инцидента с лифтом на Маршала Конева, 20/12 в Иркутске стал взрыв пиротехнического устройства кустарного производства без поражающих элементов. Его 30-летнему иркутянину подложил в лифт сосед из-за неприязненных отношений, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Устройство сработало днем 30 ноября при подъеме лифта — произошел хлопок. В результате находившийся в лифте мужчина получил различные телесные повреждения, его доставили в больницу.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Кинологи со служебными собаками ОМОН Управления Росгвардии осмотрели подъезд. В результате следователи СК при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска задержали 50-летнего мужчину, живущего в одной из квартир в этом подъезде.

В квартире и гараже подозреваемого провели обыски. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении фигуранта под стражу.



Предыдущая новость по этой теме:

Упавший лифт на Маршала Конева в Иркутске заменили в 2010 году

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По материалам: irk

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