Иркутские астрономы сделали фото самой яркой кометы 2021 года

Иркутское региональное астрономическое общество (ИРАО) получило снимок кометы C/2021 A1 Леонарда — возможно, самой яркой кометы 2021 года. Сейчас она набирает яркость и, по прогнозам, может стать видимой невооружённым глазом. Снимок сделали любители астрономии из Иркутска Валерий и Юлия Шевцовы, сообщает пресс-служба Иркутского планетария и Иркутского регионального астрономического общества.



Юлия Шевцова:

— Охотиться за кометой было непросто — она невысоко над горизонтом и поднимается во второй половине ночи. За 50 минут наблюдений мы сделали 100 кадров, из которых сложили видео. А статичное изображение кометы сделано сложением семи кадров. Движется она по небу достаточно быстро, но пока недоступна невооружённому глазу — видна только в телескоп.

Комета C/2021 A1 была открыта 3 января 2021 года американским астрономом Грегори Дж. Леонардом на обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона. Тогда она находилась на расстоянии 750 миллионов километров от Солнца. Сейчас комета находится примерно в 140 миллионах километров от Солнца и в 83 миллионах километров от Земли. Ближайшую к Земле точку орбиты комета Леонарда пройдёт 12 декабря — тогда расстояние от неё до нашей планеты составит 34,9 миллиона километров, а на минимальном расстоянии от Солнца — 89,7 миллиона километров — она окажется 3 января 2022 года. После этого её навсегда выбросит из Солнечной системы.

Павел Никифоров, директор Иркутского планетария, председатель ИРАО:

— Сейчас яркость кометы примерно равна восьмой звёздной величине — этого недостаточно для наблюдения невооружённым глазом, но достаточно для наблюдений в телескоп. По мере приближения к Солнцу её яркость увеличивается, и по расчётам, может достигнуть четвертой звёздной величины — тогда при хороших условиях на тёмном загородном небе её можно будет увидеть и без телескопа.

Иркутские астрономы планируют наблюдать комету 1-3 декабря на выездных наблюдениях на Глубокой. Около 3:00 ночью 3 декабря Леонарда будет недалеко от красивого шарового звёздного скопления М3 в созвездии Волопаса.



