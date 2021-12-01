«Иркутский молоточник» Никита Лыткин покончил с собой в ангарской колонии

Утром 28 ноября 2021 года в ИК-7 горда Ангарска осужденный 1993 года рождения, находясь в общежитии отряда, совершил попытку суицида, рассказали журналисту IRK.ru в Главном управлении ФСИН России по Иркутской области. Дежурный фельдшер оказал ему медицинскую помощь, осужденный был экстренно госпитализирован в городскую больницу, где скончался 30 ноября 2021 года. ФСИН проводит проверку обстоятельств произошедшего.

Доследственную проверку по факту смерти осужденного проводят следователи СУ СК России по Иркутской области.

Речь идет о Никите Лыткине, известном как «иркутский молоточник». С декабря 2010 года в иркутском Академгородке произошла серия нападений на местных жителей. На горожан нападали вечером, били их молотками и битами.

Серийных убийц Никиту Лыткина и Артема Ануфриева задержали в апреле 2011 года. Им предъявили обвинения в создании экстремистского сообщества, убийствах и покушении на убийства, а также в издевательстве над телами умерших. Лыткин и Ануфриев были признаны вменяемыми, но на момент совершения преступлений Лыткину еще не исполнилось 18 лет. Закон запрещает приговаривать несовершеннолетних к пожизненному лишению свободы, поэтому младший из «маньяков-молоточников» был осужден на 24 года лишения свободы. Позже Верховный Суд РФ сократил срок до 20 лет.

Артем Ануфриев осужден на пожизненное лишение свободы.

Вся информация о деле «иркутских молоточников» собрана на IRK.ru.

Показ документального фильма об иркутских «молоточниках» стартовал в России

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