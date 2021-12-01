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Исследование Сбера: иркутяне назвали главные качества хорошей мамы

Накануне Дня матери дочерняя компания Сбербанка «СберСтрахование жизни» выяснила, какая мама нужна ребёнку. Более половины россиян (67%) заявили, что главное качество хорошей матери — доброта. С этим согласились 76% жителей Иркутска. При этом в список первоочередных материнских обязанностей респонденты включили достойное воспитание и образование, а основой крепкой семьи назвали любовь и счастье, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Большинство иркутян (76%) уверены, что хорошая мама должна быть доброй. 7% респондентов считают важным для материнства терпение. По 5% жителей Иркутска в топ-4 главных качеств хорошей матери включили чувство юмора и сочувствие.

Главные задачи хорошей матери — дать ребёнку достойное воспитание и образование. Об этом заявили 35% и 32% иркутян соответственно. 25% считают, что мать должна обеспечить крепкое здоровье, 13% — окружить любовью и заботой, а 6% — предоставить материальную поддержку.

44% жителей Иркутска уверены, что в основе крепкой семьи, которая так нужна любому ребёнку, — любовь. 37% опрошенных назвали такой опорой материальное благополучие, а 25% — общие интересы. При воспитании в иркутских семьях в первую очередь обращают внимание на эмоциональное состояние детей: об этом заявили 64% респондентов. 48% иркутян следят за дисциплиной подрастающего поколения, а 39% — за успеваемостью.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:
— Воспитание и образование — вот два главных столпа, на которых, по мнению российских матерей, держится будущее детей. Голос мамы, её поддержка и забота — всё это закладывает основы будущего здоровья и успеха ребёнка. Мы понимаем, что материальная поддержка — не менее важная составляющая. В частности, наши исследования показывают, что 48% российских семей считают необходимым копить на образование детей. Сформировать капитал на любые цели можно, например, с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ) от «СберСтрахования жизни». И чаще всего этим инструментом пользуются именно женщины: на них пришлось 66% всех договоров НСЖ, заключённых с начала года.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:
— Иркутские мамы в воспитании ориентируются на эмоциональное состояние ребёнка, но не упускают из вида дисциплину и успеваемость. Ведь именно такая комбинация навыков будет востребована на рынке труда в будущем: ведущие компании будут искать профессионалов с развитым эмоциональным интеллектом, чтобы адаптация и командная работа проходила максимально комфортно. Планируют наперёд иркутские мамы и в финансовой сфере: активно пользуются накопительным страхованием жизни (НСЖ), чтобы сформировать капитал на оплату обучения и материальную поддержку молодого поколения. В 2021 году жительницы Иркутска оформили в 1,2 раза больше полисов НСЖ, чем в прошлом. Средняя сумма накоплений превышает 500 тысяч рублей.

Исследование проводилось в ноябре 2021 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.

ПАО Сбербанк
ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (СберСтрахование жизни)

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По материалам: irk

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