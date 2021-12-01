Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Я буду смотреть на какие-то контракты?": Лукашенко вновь пригрозил оставить Польшу без российского газа

"Я буду смотреть на какие-то контракты?": Лукашенко вновь пригрозил оставить Польшу без российского газа

"Я буду смотреть на какие-то контракты?": Лукашенко вновь пригрозил оставить Польшу без российского газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прекратит поставлять в Польшу российские энергоносители, если официальная Варшава закроет границы с его страной. При этом он не намерен "смотреть на какие-то контракты".

Это уже не первый случай, когда глава государства намекает на возможный больший ущерб для польской стороны при таком сценарии.

"Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?" — задался он вопросом.

Белорусский лидер добавил, что не намерен выполнять свои обязательства по контрактам в случае закрытия границ. Он также в очередной раз оскорбил европейцев, на этот раз заявив об их "куриных мозгах".

Когда меня будут "душить" поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите... Прежде чем делать с их стороны заявления, надо взять свои куриные мозги в руки, как в народе говорят, и подумать, что ты бряцаешь. Он закроет границу… Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе. А потом, ты закроешь — тогда подумайте, как вы энергоносители будете покупать в России.

Как сообщал Ruposters, ранее Лукашенко пригрозил НАТО российским ядерным оружием, а также пообещал не оставаться в стороне в случае новой войны в Донбассе.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

4 сезон в Knockout City стартует уже 7 декабря
4 сезон в Knockout City стартует уже 7 декабря
343 Industries сообщает, что будет «принимать меры» против читеров в Halo Infinite
343 Industries сообщает, что будет «принимать меры» против читеров в
Сандра Баллок рассказала о воспитании приемных детей: "Иногда мне хочется, чтобы наша кожа была одинакового цвета"
Сандра Баллок рассказала о воспитании приемных детей: "Иногда
"Я буду смотреть на какие-то контракты?": Лукашенко вновь пригрозил оставить Польшу без российского газа
"Я буду смотреть на какие-то контракты?": Лукашенко вновь
В четырех школах Перми будут оценивать качество питания по QR-кодам
В четырех школах Перми будут оценивать качество питания по QR-кодам
В Новосибирске наставники «Кванториума» проведут мастер-классы для участников технологического фестиваля
В Новосибирске наставники «Кванториума» проведут мастер-классы для
К 2024 году в каждой российской школе должен появиться спортивный клуб
К 2024 году в каждой российской школе должен появиться спортивный клуб
В Пензенской области утвержден перечень вакансий по программе «Земский учитель» на 2022 год
В Пензенской области утвержден перечень вакансий по программе
Участники семинара-совещания в Ростовской области обсудили вопросы антикоррупционного законодательства
Участники семинара-совещания в Ростовской области обсудили вопросы
Сеть Информационных центров по атомной энергии проводит конкурс «Ёлки на дистанте - 2021»
Сеть Информационных центров по атомной энергии проводит конкурс «Ёлки
В 6-м микрорайоне Ново-Ленино начали строить детский сад на 220 мест
В 6-м микрорайоне Ново-Ленино начали строить детский сад на 220 мест
Участница «Голоса» Юлия Кошкина прилетит в Иркутск для съемок в новогоднем проекте
Участница «Голоса» Юлия Кошкина прилетит в Иркутск для съемок в

Топ на сегодня

Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC
Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC
Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one
Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Ильич из Little Big представил криптояйца с 3D-скульптурами
Ильич из Little Big представил криптояйца с 3D-скульптурами

Еще по теме

Лукашенко пригрозил закрыть границу для товаров из Украины
Лукашенко предостерег Польшу от бряцания оружием
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией
С Украины потоком идет оружие и взрывчатка, заявил Лукашенко - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио