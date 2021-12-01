"Я буду смотреть на какие-то контракты?": Лукашенко вновь пригрозил оставить Польшу без российского газа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прекратит поставлять в Польшу российские энергоносители, если официальная Варшава закроет границы с его страной. При этом он не намерен "смотреть на какие-то контракты".
Это уже не первый случай, когда глава государства намекает на возможный больший ущерб для польской стороны при таком сценарии.
"Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?" — задался он вопросом.
Белорусский лидер добавил, что не намерен выполнять свои обязательства по контрактам в случае закрытия границ. Он также в очередной раз оскорбил европейцев, на этот раз заявив об их "куриных мозгах".
Как сообщал Ruposters, ранее Лукашенко пригрозил НАТО российским ядерным оружием, а также пообещал не оставаться в стороне в случае новой войны в Донбассе.