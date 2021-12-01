Якутские школьники создали электронный архив состояния вечной мерзлоты

Якутские школьники создали электронный архив состояния вечной мерзлоты, он опубликован на сайте Проектного офиса развития Арктики, сообщает пресс-служба Правительства Республики Саха (Якутия).

«Сегодня проблемы, связанные с изменением климата, становятся очевидной угрозой для жизнедеятельности и сохранности коренных малочисленных народов Севера и всех жителей Арктики. Разрушение почв из-за таяния вечной мерзлоты становится одной из самых масштабных угроз. И именно поэтому я предложил в рамках председательства нашей страны в Арктическом совете провести в 2023 году в Якутске Всемирный мерзлотный саммит», – написал во вступительном слове к изданию глава Якутии Айсен Николаев.

Как отметил замгендиректора по работе с экспертами Проектного офиса развития Арктики, доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников, книга издана по результатам реализации проекта «Мерзлотомер в школах России» с вовлечением порядка 90 школ Якутии, Магадана, Камчатки, Сахалина и Ямало-Ненецкого АО, руководителем которого является профессор Университета Аляски (Фэрбенкс) Кенджи Йошикава.

Первый заместитель министра образования и науки региона, доктор географических наук Михаил Присяжной отметил, что выход книги – это коллективный труд сотен учеников, учителей, ученых из Института мерзлотоведения СО РАН, кафедры североведения Северо-Восточного федерального университета в Якутске, которые стали общественными помощниками проекта. Издание является инструментом популяризации знаний о вечной мерзлоте в условиях глобального изменения климата, отметил он.

Суть проекта «Мерзлотомер в школах» заключается в установке приборов по измерению температуры мерзлоты и сезонного ее промерзания или протаивания в различных регионах стран циркумполярного мира. Программа позволяет школьникам приобщиться к знаниям о мерзлоте и международной научной работе, научиться понимать значение вечной мерзлоты для экологии и устойчивого развития Севера. Школьники участвуют в измерениях, передаче и хранении данных на центральный портал программы, а также в анализе полученных данных.

Приборы по измерению температуры мерзлоты установлены в Абыйском, Нерюнгринском, Намском, Усть-Алданском, Амгинском, Томпонском, Верхнеколымском, Оймяконском районах республики.