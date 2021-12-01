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Якутские школьники создали электронный архив состояния вечной мерзлоты

Якутские школьники создали электронный архив состояния вечной мерзлоты

Якутские школьники создали электронный архив состояния вечной мерзлоты, он опубликован на сайте Проектного офиса развития Арктики, сообщает пресс-служба Правительства Республики Саха (Якутия). 

«Сегодня проблемы, связанные с изменением климата, становятся очевидной угрозой для жизнедеятельности и сохранности коренных малочисленных народов Севера и всех жителей Арктики. Разрушение почв из-за таяния вечной мерзлоты становится одной из самых масштабных угроз. И именно поэтому я предложил в рамках председательства нашей страны в Арктическом совете провести в 2023 году в Якутске Всемирный мерзлотный саммит», – написал во вступительном слове к изданию глава Якутии Айсен Николаев. 

Как отметил замгендиректора по работе с экспертами Проектного офиса развития Арктики, доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников, книга издана по результатам реализации проекта «Мерзлотомер в школах России» с вовлечением порядка 90 школ Якутии, Магадана, Камчатки, Сахалина и Ямало-Ненецкого АО, руководителем которого является профессор Университета Аляски (Фэрбенкс) Кенджи Йошикава.

Первый заместитель министра образования и науки региона, доктор географических наук Михаил Присяжной отметил, что выход книги  – это коллективный труд сотен учеников, учителей, ученых из Института мерзлотоведения СО РАН, кафедры североведения Северо-Восточного федерального университета в Якутске, которые стали общественными помощниками проекта. Издание является инструментом популяризации знаний о вечной мерзлоте в условиях глобального изменения климата, отметил он.

Суть проекта «Мерзлотомер в школах» заключается в установке приборов по измерению температуры мерзлоты и сезонного ее промерзания или протаивания в различных регионах стран циркумполярного мира. Программа позволяет школьникам приобщиться к знаниям о мерзлоте и международной научной работе, научиться понимать значение вечной мерзлоты для экологии и устойчивого развития Севера. Школьники участвуют в измерениях, передаче и хранении данных на центральный портал программы, а также в анализе полученных данных.

Приборы по измерению температуры мерзлоты установлены в Абыйском, Нерюнгринском, Намском, Усть-Алданском, Амгинском, Томпонском, Верхнеколымском, Оймяконском районах республики.

# Общество
По материалам: edu.ru

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