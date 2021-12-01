Эмин Агаларов показал, как росли его близнецы в день их 13-летия

Певец Эмин Агаларов в день рождения своих близнецов опубликовал редкие кадры с ними и другими своими детьми. Эмин Агаларов поделился в Instagram редкими кадрами со своими сыновьями – близнецами Али и Микой – в честь их дня рождения. Наследникам певца, рожденными в его первом браке с Лейлой Алиевой, 1 декабря исполнилось 13 лет. Артист отметил, что отпрыски выросли очень быстро, так что ему теперь остается только смотреть архивные видео с ними, чтобы вспомнить, какими они были милыми карапузами.«Иногда я забываю, какими маленькими вы были… А сейчас уже такие взрослые и самостоятельные Парни. С днем рождения, Али и Мика! Очень вас люблю ❤️❤️❤️»,— обратился Эмин к наследникам. Подписчики Агаларова пришли в восторг от ролика, на котором артист запечатлен в домашней обстановке, играющим с малышами на полу в гостиной. Интернет-пользователи заявили, что в очередной раз убедились, какой певец – прекрасный отец и с какой любовью он относится ко всем своим детям. Как известно, у Агаларова подрастают четверо наследников. Старших сыновей звезде эстрады родила дочь президента Азербайджана. Уже после развода с Эмином Лейла взяла на воспитание девочку Амину, которую артист согласился удочерить. В 2018 году вторая супруга исполнителя Алена Гаврилова родила артисту дочь Афину.Эмин Агаларов со всеми своими детьми Агаларов расстался с моделью спустя год после появления малышки на свет, но это не мешает ему активно участвовать в воспитании наследницы, как и всех остальных отпрысков. Правда, последнее время ходят слухи, что Эмин больше не будет для Афины «воскресным папой». По слухам, певец еще полгода назад вернулся к Гавриловой, и теперь они пытаются начать все с чистого листа. Пару не раз замечали на светских мероприятиях, но официально они ничего пока не подтверждали.