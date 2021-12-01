Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эмин Агаларов показал, как росли его близнецы в день их 13-летия

Эмин Агаларов показал, как росли его близнецы в день их 13-летия
Певец Эмин Агаларов в день рождения своих близнецов  опубликовал редкие кадры с ними и другими своими детьми. Эмин Агаларов поделился в Instagram редкими кадрами со своими сыновьями – близнецами Али и Микой – в честь их дня рождения. Наследникам певца, рожденными в его первом браке с Лейлой Алиевой, 1 декабря исполнилось 13 лет. Артист отметил, что отпрыски выросли очень быстро, так что ему теперь остается только смотреть архивные видео с ними, чтобы вспомнить, какими они были милыми карапузами.

«Иногда я забываю, какими маленькими вы были… А сейчас уже такие взрослые и самостоятельные Парни. С днем рождения, Али и Мика! Очень вас люблю ❤️❤️❤️»,— обратился Эмин к наследникам. Подписчики Агаларова пришли в восторг от ролика, на котором артист запечатлен в домашней обстановке, играющим с малышами на полу в гостиной. Интернет-пользователи заявили, что в очередной раз убедились, какой певец – прекрасный отец и с какой любовью он относится ко всем своим детям. Как известно, у Агаларова подрастают четверо наследников. Старших сыновей звезде эстрады родила дочь президента Азербайджана. Уже после развода с Эмином Лейла взяла на воспитание девочку Амину, которую артист согласился удочерить. В 2018 году вторая супруга исполнителя Алена Гаврилова родила артисту дочь Афину.
Эмин Агаларов со всеми своими детьми Агаларов расстался с моделью спустя год после появления малышки на свет, но это не мешает ему активно участвовать в воспитании наследницы, как и всех остальных отпрысков. Правда, последнее время ходят слухи, что Эмин больше не будет для Афины «воскресным папой». По слухам, певец еще полгода назад вернулся к Гавриловой, и теперь они пытаются начать все с чистого листа. Пару не раз замечали на светских мероприятиях, но официально они ничего пока не подтверждали.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Doodle Escape: Room Escape Game стала доступна на Xbox за $0,99
Doodle Escape: Room Escape Game стала доступна на Xbox за $0,99
Дата релиза Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue на консолях Xbox перенесена на 2022 год
Дата релиза Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue на консолях Xbox
Официально: В сингле S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не будет микротранзакций
Официально: В сингле S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не будет
Titanfall удалят из Game Pass Ultimate и уберут из продажи на Xbox
Titanfall удалят из Game Pass Ultimate и уберут из продажи на Xbox
Альбина Джанабаева показала на одном фото всех своих детей
Альбина Джанабаева показала на одном фото всех своих детей
Алексей Панин прокомментировал пьяный скандал с Димой Биланом
Алексей Панин прокомментировал пьяный скандал с Димой Биланом
Ольга Красько призналась, в честь какого актера назвала младшего сына
Ольга Красько призналась, в честь какого актера назвала младшего сына
Эмин Агаларов показал, как росли его близнецы в день их 13-летия
Эмин Агаларов показал, как росли его близнецы в день их 13-летия
Даня Милохин рассказал, зачем вырядился девочкой на светское мероприятие
Даня Милохин рассказал, зачем вырядился девочкой на светское
Лариса Долина душевно поздравила с днем рождения дочь Юлии Началовой-свою крестницу
Лариса Долина душевно поздравила с днем рождения дочь Юлии
Основатель Silk Road Росс Ульбрихт выпустит NFT-коллекцию
Основатель Silk Road Росс Ульбрихт выпустит NFT-коллекцию
Blockchain.com купила криптовалютную компанию в Латинской Америке
Blockchain.com купила криптовалютную компанию в Латинской Америке

Топ на сегодня

Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one
Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one
Ильич из Little Big представил криптояйца с 3D-скульптурами
Ильич из Little Big представил криптояйца с 3D-скульптурами
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Полиция Якутии сообщила о мошенничестве с криптовалютами на 1,7 млн рублей
Полиция Якутии сообщила о мошенничестве с криптовалютами на 1,7 млн
Трейдер рассказал о вероятности обновления ценового максимума биткоина
Трейдер рассказал о вероятности обновления ценового максимума биткоина

Еще по теме

Эмин Агаларов рассказал, когда вновь женится
Эмин Агаларов вернулся к бывшей избраннице
СМИ: Эмин Агаларов и его жена Алена Гаврилова станут родителями
"Сюрприз": Эмин Агаларов и Кети Топурия записывают дуэт