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К 2024 году в каждой российской школе должен появиться спортивный клуб

К 2024 году в каждой российской школе должен появиться спортивный клуб

В Центре спорта и образования «Самбо-70» города Москвы в рамках совещания с участием руководителей Минпросвещения и Минспорта анонсировали программу развития детско-юношеского спорта. Программа, прежде всего, опирается на развитие образовательной инфраструктуры и возможностей, открывающихся благодаря реализации программ национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

«Наша страна всегда славилась спортивными победами на Олимпийских играх, международных соревнованиях. Мы прекрасно понимаем, что без массового спорта сложно достичь результатов в спорте высоких достижений. Массовый спорт начинается в школе, с занятий физической культурой, увлечённости школьников здоровым образом жизни. И наша совместная с субъектами Российской Федерации задача – создать условия, чтобы практически каждый школьник был вовлечён в такие занятия не только на уроках физической культуры, но и во внеурочное время», – сказал Сергей Кравцов.

Он обратил особое внимание на необходимость создания спортивных секций на базе организаций СПО. Министр добавил, что в обновлённые ФГОС начальной и основной школы вошли семь модулей по разным видам спорта, которые сформированы при участии общероссийских спортивных федераций, и в настоящее время создаётся модуль по фитнес-аэробике.

«Ключевое ядро в развитии детского спорта – это деятельность школьных спортивных клубов. Хочу напомнить, что к 2024 году мы должны завершить их создание во всех образовательных организациях. В 2020 году мы приступили к формированию перечня (реестра) школьных спортивных клубов. К настоящему моменту их зарегистрировано более 21 тысячи», – сказал министр.

Сергей Кравцов сообщил, что разработан проект положения о конкурсе профессионального мастерства педагогов дополнительного образования в области физической подготовки. Подведение итогов планируется провести в сентябре 2022 года в рамках всероссийского этапа «Президентских спортивных игр».

Для педагогов, которые будут организовывать спортивные кружки и секции, с 2022 года пройдёт бесплатное повышение квалификации. Перечень этих программ представят 2–3 декабря в рамках VIII Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования детей.

«Сейчас реализуется большая программа строительства школ. Во всех школах будут все условия для занятия физической культурой и спортом, появятся бассейны. С 2019 по 2024 год планируется оснастить спортивной инфраструктурой почти 6 тысяч школ. На эти цели выделено 5,5 млрд рублей», – информировал министр просвещения.

Сергей Кравцов также отметил, что Минпросвещения России и Минспорт России создадут рабочую группу по вопросам детско-юношеского спорта и до 15 декабря будут разработаны и направлены рекомендации для регионов.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил, что в деятельности рабочей группы важно оценить риски, прислушиваться к мнению регионов и опираться на рекомендации экспертного сообщества.

«Очень много программ уже реализуется в школьном и студенческом спорте, и действовать без консолидированной системы невозможно. Нам необходимо подумать о кадровом обеспечении этой программы», – сказал он.

# Общество
По материалам: edu.ru

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