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Кабмин предложил способ снизить объем госдолга регионов

Кабмин предложил способ снизить объем госдолга регионов

14:04  Автор: Варвара Комарова


Законопроект: № 28408-8



Кабмин предложил перевести регионы на принцип учета госгарантий в сумме госдолга, применяемый на федеральном уровне. Проект соответствующих поправок в Бюджетный кодекс опубликован в электронной базе Думы 1 декабря.

Так, в состав госдолга включаются обязательства, вытекающих из госгарантии не в сумме предела ответственности гаранта, а в сумме фактически имеющихся обязательств, обеспеченных  гарантией. Этот принцип планируется применять для бюджетов всех уровней, что позволит установить единое регулирование долговых вопросов. 

Так, при учете госдолга регионов будет учитываться фактические обязательства по госгарантиям.

В Счётной палате оценили состояние российского госдолга


Такой подход успешно апробирован на федеральном уровне с 2018 года, подчеркивают авторы инициативы. Это  позволит избежать необоснованного завышения объёма госдолга России в случаях, когда фактический объём обязательств должника существенно меньше суммы предоставленной гарантии. Также это позволит сократить объём муниципального долга и более адекватно оценивать долговую устойчивость субъектов страны, говорится в пояснительной записке. 

В октябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что государственный долг регионов России находится на безопасном уровне — 26 процентов от собственных доходов субъектов, при этом какое-то время назад цифры были на 10 пунктов выше.


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В ноябре аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин спрогнозировал рост российского госдолга в ближайшие годы, но отметил, что по общему объёму и структуре для устойчивости бюджета или финансовой системы России рисков нет.



#в регионах #долги #деньги


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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