Как сделать браузер на Xbox полноэкранным и убрать черные границы
Сегодня, 12:35
Браузер Microsoft Edge на приставках Xbox One и Xbox Series X | S многофункционален. Он позволяет просматривать видео в сети, работать с различными онлайн-сервисами, даже запускать игры через «облако».
По умолчанию браузер на Xbox открывается не в полноэкранном режиме — по краям есть границы. Далеко не все игроки знают, что их можно убрать — это делается в настройках самой игровой приставки. Приведем краткую инструкцию, как сделать браузер Microsoft Edge на Xbox One или Xbox Series X | S полноэкранным, убрав черные границы по краям экрана:
Зайдите в «Параметры».
Далее в «Параметры отображения и ТВ» в разделе «Общие».
Перейдите в раздел «Качество и нерабочая область видео».
Уберите галочку у пункта «Приложения могут добавлять границу».
Ниже фотоинструкция по шагам:
Можно вернуться в браузер Microsoft Edge — теперь он полноэкранный.
По материалам: newxboxone