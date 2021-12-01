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Как сделать браузер на Xbox полноэкранным и убрать черные границы

Как сделать браузер на Xbox полноэкранным и убрать черные границы


Браузер Microsoft Edge на приставках Xbox One и Xbox Series X | S многофункционален. Он позволяет просматривать видео в сети, работать с различными онлайн-сервисами, даже запускать игры через «облако».

По умолчанию браузер на Xbox открывается не в полноэкранном режиме — по краям есть границы. Далеко не все игроки знают, что их можно убрать — это делается в настройках самой игровой приставки. Приведем краткую инструкцию, как сделать браузер Microsoft Edge на Xbox One или Xbox Series X | S полноэкранным, убрав черные границы по краям экрана:



Зайдите в «Параметры».



Далее в «Параметры отображения и ТВ» в разделе «Общие».



Перейдите в раздел «Качество и нерабочая область видео».



Уберите галочку у пункта «Приложения могут добавлять границу».

Ниже фотоинструкция по шагам:




Можно вернуться в браузер Microsoft Edge — теперь он полноэкранный.

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По материалам: newxboxone

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