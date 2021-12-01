Как сделать браузер на Xbox полноэкранным и убрать черные границы





Браузер Microsoft Edge на приставках Xbox One и Xbox Series X | S многофункционален. Он позволяет просматривать видео в сети, работать с различными онлайн-сервисами, даже запускать игры через «облако».

По умолчанию браузер на Xbox открывается не в полноэкранном режиме — по краям есть границы. Далеко не все игроки знают, что их можно убрать — это делается в настройках самой игровой приставки. Приведем краткую инструкцию, как сделать браузер Microsoft Edge на Xbox One или Xbox Series X | S полноэкранным, убрав черные границы по краям экрана:

Зайдите вДалее вв разделе «Общие».Перейдите в разделУберите галочку у пункта

Ниже фотоинструкция по шагам:

Можно вернуться в браузер Microsoft Edge — теперь он полноэкранный.