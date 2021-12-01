Кейт Бекинсейл, Деми Мур, Елена Перминова, Мария Шарапова на церемонии Fashion Awards в Лондоне

Вадим Карасев

Вчера в Лондоне прошла церемония вручения наград The Fashion Awards. Гостями мероприятия стали Кейт Бекинсейл, Деми Мур, Кайли Миноуг, Елена Перминова, Мария Шарапова, Крис Дженнер, Ромео Бекхэм и его девушка Мия Реган и многие другие. Собрали снимки фотографов с дорожки и из инстаграма и рассказываем, как прошла премия.

Начинаем не с самой красной дорожки, а с приготовлений, которые предшествуют тому моменту, когда звезды уже готовы позировать. Свои сборы на церемонию показала Мария Шарапова: для выхода в свет она выбрала эффектное платье Iris van Herpen.





Мария Шарапова





В центре внимания оказалась и Мия Реган, девушка Ромео Бекхэма, хотя ставку она сделала не на наряд, а на аксессуары — лаконичное черное платье дополняли украшения Messika. Но интерес к девушке у репортеров все равно повышенный, ведь вместе с Ромео она всего год и на публике за это время влюбленные появлялись не так уже часто.





Ромео Бекхэм и Мия Реган

Праздничное светское событие на этот раз было омрачено и грустными новостями — два дня назад ушел из жизни дизайнер Вирджил Абло. Собравшиеся почтили его память, отметили Абло и в категории дизайнеров, которые меняют мир моды, вместе с Алессандро Микеле, Демной Гвасалией, Кимом Джонсом и Джонатаном Андерсоном. Главным же новатором назвали Микеле.





Деми Мур





Кейт БекинсейлДуа ЛипаАдриана ЛимаПоппи ДелевиньЕлена ПерминоваБилли ПортерВинни ХарлоуДжорджия Мэй ДжаггерЭйса Гонсалес





Кайли Миноуг





Лили Аллен

Кима Джонса назвали также дизайнером года — премию он получил из рук Деми Мур, которая участвовала в показе его первой коллекции для Fendi.





Том Дейли, Ким Джонс и Деми МурПриянка Чопра и Ким Джонс

Премия за выдающиеся достижения была вручена Томми Хилфигеру, а лучшим молодым дизайнером стала Нэнси Доджака.





Индия Мур, Нэнси Доджака и Эван МокТомми Хилфигер и Крис ДженнерCharli XCXГабриэль ЮнионНадя Бесчетникова