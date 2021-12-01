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Кейт Бекинсейл, Деми Мур, Елена Перминова, Мария Шарапова на церемонии Fashion Awards в Лондоне

Кейт Бекинсейл, Деми Мур, Елена Перминова, Мария Шарапова на церемонии Fashion Awards в Лондоне

Вчера в Лондоне прошла церемония вручения наград The Fashion Awards. Гостями мероприятия стали Кейт Бекинсейл, Деми Мур, Кайли Миноуг, Елена Перминова, Мария Шарапова, Крис Дженнер, Ромео Бекхэм и его девушка Мия Реган и многие другие. Собрали снимки фотографов с дорожки и из инстаграма и рассказываем, как прошла премия.

Начинаем не с самой красной дорожки, а с приготовлений, которые предшествуют тому моменту, когда звезды уже готовы позировать. Свои сборы на церемонию показала Мария Шарапова: для выхода в свет она выбрала эффектное платье Iris van Herpen.


Мария Шарапова


В центре внимания оказалась и Мия Реган, девушка Ромео Бекхэма, хотя ставку она сделала не на наряд, а на аксессуары — лаконичное черное платье дополняли украшения Messika. Но интерес к девушке у репортеров все равно повышенный, ведь вместе с Ромео она всего год и на публике за это время влюбленные появлялись не так уже часто.


Ромео Бекхэм и Мия Реган

Праздничное светское событие на этот раз было омрачено и грустными новостями — два дня назад ушел из жизни дизайнер Вирджил Абло. Собравшиеся почтили его память, отметили Абло и в категории дизайнеров, которые меняют мир моды, вместе с Алессандро Микеле, Демной Гвасалией, Кимом Джонсом и Джонатаном Андерсоном. Главным же новатором назвали Микеле.


Деми Мур


Кейт Бекинсейл
Дуа Липа
Адриана Лима
Поппи Делевинь
Елена Перминова
Билли Портер
Винни Харлоу
Джорджия Мэй Джаггер
Эйса Гонсалес


Кайли Миноуг


Лили Аллен

Кима Джонса назвали также дизайнером года — премию он получил из рук Деми Мур, которая участвовала в показе его первой коллекции для Fendi.


Том Дейли, Ким Джонс и Деми Мур
Приянка Чопра и Ким Джонс

Премия за выдающиеся достижения была вручена Томми Хилфигеру, а лучшим молодым дизайнером стала Нэнси Доджака.


Индия Мур, Нэнси Доджака и Эван Мок
Томми Хилфигер и Крис Дженнер
Charli XCX
Габриэль Юнион
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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