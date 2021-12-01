Когда нужно обращаться за заменой масла в двигателе?

Роман Иванов

Для верного определения интервала замены масла, требуется учитывать особенности использования транспорта, рекомендации изготовителя и состояние масла.

Необходимость замены масла

От состояния масла зависит правильность функционирования двигателя, смазывание подвижных деталей, охлаждение силового аппарата, удаление загрязнений. Но почему еще несколько десятилетий назад его можно было менять раз в 20 тысяч км, и допускалось применять для этого дешевое минеральное. Сейчас же подобную работу необходимо выполнять каждые 5-7 тысяч км пробега, причем применять только дорогостоящую синтетику. За заменой лучше обратиться к профессионалам https://vek-auto.by/uslugi/zamena-masla-dvigateliya/.

Современные двигатели функционируют в условиях высоких нагрузок, часто обладают турбинами, что нужно для улучшения мощностных параметров и уменьшения затрат топлива. Поэтому сейчас масло нужно менять как можно чаще. Только так получится избежать преждевременного износа двигателя. У качественных вариантов будет множество моющих добавок, которые в ходе использования транспорта моют двигатель, в материале копится сажа и иные отложения, обуславливающие почернение масла, которое требуется вовремя менять.

Когда выполняется замена масла

Единого мнения на этот счет не существует. Нужно учитывать разные признаки, техническое состояние двигателя, суммарный пробег, особенности использования. Специалисты говорят, что опираться только на пробег машины и осуществлять замену только на рекомендованных изготовителем пробегах - неверный подход.

Когда машина применяется в большом городе, она часто стоит в пробках. Пробег не будет увеличиваться, но количество времени, проработанное двигателем, будет большим по причине пробок. В результате, масло уже на небольшом пробеге может почернеть и требовать замены. В другой ситуации, когда авто применяется на трассах, даже при проезде 10 тысяч км у масла будет оставаться первоначальный цвет. Недорого поменять его можно на сайте.

При замене необходимо учитывать состояние двигателя и то, насколько он изношен. К примеру, если мотор проехал 40 тысяч км, можно продлить межсервисный интервал замены. Если двигатель проехал 300 тысяч км, у него будет значительный износ, множество загрязнений и следов износа, которые будут скапливаться в масле. Поэтому нужно чаще осуществлять сервис, заменяя масло.



