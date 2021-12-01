Компания Qihoo 360 создала для властей КНР систему отслеживания майнинга

Работающая в сфере кибербезопасности китайская компания Qihoo 360 объявила, что создала систему для мониторинга операций по майнингу, призванную помочь властям в борьбе с отраслью.

Решение 360 Threat Situation Monitoring System предназначено для региональных государственных органов и учреждений, которые обязаны соблюдать меры по противодействию майнингу криптовалют.

Согласно заявлению компании, разработанное ПО определяет IP-адреса майнеров, географическое положение, тип и частоту подключения, а также предлагает методы их подавления.

По данным Qihoo 360, в ноябре в среднем для майнинга ежедневно использовались 109 000 IP-адресов. Основная активность пришлась на провинции Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян и Шаньдун.

График активности майнеров в Китае. Данные: Qihoo 360.

Система определила, что майнеры в основном ведут операции через домашний широкополосной интернет, выделенные корпоративные линии и дата-центры.

В Qihoo 360 отметили, что решение использует ее собственные возможности по мониторингу сетевого трафика, анализу Big Data, а также механизмы активной защиты.

Напомним, в конце ноября ряд ведущих майнинг-пулов оказался недоступен для китайских пользователей.

Ранее из-за действий властей КНР некоторые пулы прекратили деятельность, другие сами закрыли доступ с китайских IP-адресов.