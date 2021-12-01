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Кому заблокируют сим-карты с 1 декабря

Кому заблокируют сим-карты с 1 декабря

Тема: Какие законы вступают в силу


03:07  Автор: Мария Соколова



С 1 июня все юрлица и индивидуальные предприниматели должны регистрировать новые корпоративные сим-карты на портале госуслуг. Номера, выданные до 1 июня, нужно было зарегистрировать до 30 ноября. Соответствующий механизм закреплен поправками в закон «О связи», подписанными президентом 30 декабря 2020 года.  

Эти требования были введены, чтобы сократить количество телефонных мошенников и спам-звонков. Повышение прозрачности рынка сим-карт приведет к снижению количества мошеннических действий и спама. считают в Минцифры, «Регистрация сим-карт проходит по графику, законодательно был предусмотрен полугодовой переходный период», -  сообщил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин, слова которого приводят на сайте ведомства 15 ноября. Он заверил, что Министерство совместно с крупнейшими операторами сотовой связи провело ряд мероприятий, чтобы до 30 ноября все корпоративные клиенты подали сведения о своих абонентах, которых обеспечивают сим-картами. Речь идёт, в том числе, о крупных промышленных корпорациях, банках, ритейле.  

Более 20 миллионов сим-карт прошли процедуру активации на «Госуслугах»


«Более сотен корпоративных абонентов сотовой связи получили от министерства напоминание о необходимости подать сведения, операторы разослали по всем корпоративным номерам СМС-напоминание», — сказал Дубынин.  

Но если компания не зарегистрирует корпоративные сим-карты до 30 ноября, то операторам придётся их заблокировать. 15 ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков и мобильных операторов написала, что из-за новых требований в России могут отключить более половины корпоративных номеров. По информации издания, сейчас в стране действует около 32 миллионов корпоративных сим-карт.

По данным опроса, проведенного одной из крупнейших компаний-операторов, почти 40 процентов корпоративных мобильных клиентов не знают об угрозе блокировки своего номера. Из тех, кто в курсе, 54% были проинформированы об этом компанией-работодателем: 31% получили корпоративную рассылку, 23% были оповещены устно. Ещё 8% узнали о нововведении из других источников. 

Законы, вступающие в силу с 1 декабря


Чтобы зарегистрировать корпоративные номера, работодатель должен передать сведения о пользователях оператору связи. Затем сотрудник подтверждает выданный ему номер на портале госуслуг. Эти данные через портал получает мобильный оператор, и сравнивает их с ранее полученными от работодателя. Если сведения совпали, мобильный оператор активирует симку.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#интернет #промышленность #госуслуги


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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