Ксения Собчак показала подтянутую фигуру на пляжном фото в бикини

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак восхитила идеальным прессом на фото в бикини с отдыха в Арабских Эмиратах. Ксения Собчак недавно отдыхала в Арабских Эмиратах, куда впервые прилетела с сыном Платоном. Поначалу ведущая загрустила, она призналась, что не совсем понимает, чем заняться в Дубае с малышом. Знаменитая блондинка даже обозвала элитный курорт «слишком пластмассовым», однако позже Ксения Собчак освоилась в городе и нашла множество интересных мест для развлечений с детьми. Теперь в личном блоге она написала, что даже готова дать советы тем, кто тоже хочет отправиться в Эмираты в отпуск, и попросила писать ей в директ вопросы по этому месту. Свой пост Ксения украсила снимком с побережья Персидского залива.Ксения Собчак На фото Ксения Собчак предстала в мини-бикини лавандового цвета с бюстгальтером без пуш-ап. Кадр отлично продемонстрировал спортивную форму звезды. «Фигура 🔥», «Ну круто, кстати Ксения очень брутальна, фигура огонь 🔥», «🔥🔥🔥Ксения, Вы неотразимы!», «Какие красивые кубики на животе!», «Мне бы такой пресс», «Фигура – отпад, конечно», «Ксения, как ты прекрасна, как цветок!» — восхитились поклонники Собчак в комментариях к посту.