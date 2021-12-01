Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак показала подтянутую фигуру на пляжном фото в бикини

Ксения Собчак показала подтянутую фигуру на пляжном фото в бикини
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак восхитила идеальным прессом на фото в бикини с отдыха в Арабских Эмиратах. Ксения Собчак недавно отдыхала в Арабских Эмиратах, куда впервые прилетела с сыном Платоном. Поначалу ведущая загрустила, она призналась, что не совсем понимает, чем заняться в Дубае с малышом. Знаменитая блондинка даже обозвала элитный курорт «слишком пластмассовым», однако позже Ксения Собчак освоилась в городе и нашла множество интересных мест для развлечений с детьми. Теперь в личном блоге она написала, что даже готова дать советы тем, кто тоже хочет отправиться в Эмираты в отпуск, и попросила писать ей в директ вопросы по этому месту. Свой пост Ксения украсила снимком с побережья Персидского залива.
Ксения Собчак На фото Ксения Собчак предстала в мини-бикини лавандового цвета с бюстгальтером без пуш-ап. Кадр отлично продемонстрировал спортивную форму звезды. «Фигура 🔥», «Ну круто, кстати Ксения очень брутальна, фигура огонь 🔥», «🔥🔥🔥Ксения, Вы неотразимы!», «Какие красивые кубики на животе!», «Мне бы такой пресс», «Фигура – отпад, конечно», «Ксения, как ты прекрасна, как цветок!» — восхитились поклонники Собчак в комментариях к посту.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Организатора видеообращения к президенту против введения QR-кодов арестовали на 25 суток
Организатора видеообращения к президенту против введения QR-кодов
На «Научных weekend-ах» расскажут, может ли человечество себя уничтожить
На «Научных weekend-ах» расскажут, может ли человечество себя
С 1 декабря на Ангаре завершен сезон навигации
С 1 декабря на Ангаре завершен сезон навигации
В Бодайбо судебные приставы на 30 суток опечатали кафе за нарушение антиковидных мер
В Бодайбо судебные приставы на 30 суток опечатали кафе за нарушение
4 декабря на Трактовой откроется магазин «Галамарт»
4 декабря на Трактовой откроется магазин «Галамарт»
В Иркутске полицейские задержали наркокурьера с килограммом героина
В Иркутске полицейские задержали наркокурьера с килограммом героина
Microsoft представила свой «уродливый» свитер на Рождество
Microsoft представила свой «уродливый» свитер на Рождество
Ксения Собчак показала подтянутую фигуру на пляжном фото в бикини
Ксения Собчак показала подтянутую фигуру на пляжном фото в бикини
Дарья Мельникова призналась, что оставила детей
Дарья Мельникова призналась, что оставила детей
Приметы к первому дню зимы: как привлечь удачу 1 декабря
Приметы к первому дню зимы: как привлечь удачу 1 декабря
Стало известно количество миссий в кампании Halo Infinite
Стало известно количество миссий в кампании Halo Infinite
Успех "Игры в кальмара", награда для Кристен Стюарт и лучшие образы: как прошла премия Gotham Awards
Успех "Игры в кальмара", награда для Кристен Стюарт и

Топ на сегодня

Дети и внучка Аллы Пугачевой устроили в замке рок концерт
Дети и внучка Аллы Пугачевой устроили в замке рок концерт
Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC
Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC
Полезные свойства пустырника и сферы его применения
Полезные свойства пустырника и сферы его применения
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
Вышел календарь Pirelli-2022: Шер, Игги Поп, Рита Ора, Граймс и другие на его страницах
Вышел календарь Pirelli-2022: Шер, Игги Поп, Рита Ора, Граймс и

Еще по теме

Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном Платоном
Ксения Собчак в купальнике похвасталась фигурой
Беременная Ксения Собчак в бикини сверкнула грудью (фото)
Ксения Собчак родила первенца