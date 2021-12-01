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Лариса Долина душевно поздравила с днем рождения дочь Юлии Началовой-свою крестницу

Лариса Долина душевно поздравила с днем рождения дочь Юлии Началовой-свою крестницу
66-летняя певица Лариса Долина поделилась архивным фото с Юлией Началовой и ее дочерью. Артистка трогательно поздравила  Веру Алдонину с 15-летием. Сегодня дочь Юлии Началовой, Вера Алдонина празднует свое 15-тилетие. Девушка не раз признавалась, что хочет пойти по стопам своей звездной матери и связать жизнь с творчеством. Известно, что Вера с детства играет на музыкальных инструментах и принимает участие в мюзиклах. В октябре этого года Алдонина дебютировала на телевидении — она исполнила песню в программе «С добрым утром, малыши». В честь дня рождения начинающей артистки в Instagram крестная мама Веры — Лариса Долина — трогательно поздравила девушку с праздником, отметив талант и успехи восходящей звезды.
Лариса Долина с дочерью и внучкой и Юлия Началова с дочерью Верой «Сегодня свой 15-й день рождения отмечает моя крестница, чудесная, талантливая, тонкая, умная, добрая Верочка Алдонина-Началова. Какое счастье было все эти годы наблюдать за тем, как ты растешь, как твои способности плюс труд и влюбленность в то, чему ты хочешь посвятить свою жизнь, приобретают настоящее профессиональное лицо. Юляша, наверняка, наблюдает с небес на тебя, любимая наша, и радуется… Верочка, родная, мы очень тебя любим, очень гордимся и желаем тебе невероятных успехов, здоровья, полной реализации твоих талантов! 🌷🌸💐🌺🌹🎉 Знай, что мы всегда рядом! ♥️♥️♥️», — поделилась наилучшими пожеланиями с крестной дочерью Лариса Александровна. Поздравила именинницу и ее бабушка, Таисия Началова. «Сегодня у Верочки День Рождения ! 15 !!! Наша девочка уже такая взрослая. А на днях в телефоне нашла видео, где Веруше 4 годика. Озорная малышка с розовыми бантами поёт песенку со своим дедушкой. Кажется, что это было ещё вчера. Как быстро летит время…💗🎂», написала мама Юлии Началовой в Instagram.
Вера Алдонина с бабушкой Таисией Началовой Напомним,Вера родилась 1 декабря 2006 года в браке Юлии Началовой с футболистом Евгением Алдониным. Ребенок не смог укрепить отношения: пара развелась в 2011 году. После развода экс-супруги все же сохраняли теплые дружеские отношения до тех пор, пока смерть не настигла исполнительницу. В марте 2019 года Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительными процессами от подагры и красной волчанки. Тогда же у артистки началась гангрена ноги, которая развилась после незначительной травмы. После смерти певицы Вера Алдонина предпочла жить с бабушкой и дедушкой вместо звездного отца. Свое решение начинающая артистка объяснила тем, что их квартира находится близко от школы, куда ходит Алдонина.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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