Леонид Агутин вспомнил последний разговор с Александром Градским

Певец Леонид Агутин рассказал, о чем говорил с артистом в последний раз. Коллега ныне покойного музыканта, народного артиста России Александра Градского, по шоу «Голос» Леонид Агутин вспомнил, о чем он говорил с мэтром в день его последней съемки на проекте. По признанию наставника проекта, в тот день он обратил внимание на то, что Александр Градский не мог самостоятельно передвигаться.Леонид Агутин «Я говорю: «Борисыч, чего с ногами?», — вспомнил Леонид Агутин во время программы «Пусть говорят». — Он отвечает: «Сейчас между съемками перерывы небольшие были, я боялся начать заниматься — мало ли, упаду или еще что. Всех подведу. А сейчас у меня будет больше времени на подготовку (к прямым эфирам), поэтому с завтрашнего дня начинаю заниматься, разрабатывать ноги». Он был в оптимистичном настроении. Я даже успокоился сразу». Третьего и десятого декабря Первый канал покажет шоу «Голос» еще с участием Александра Градского. Кто дальше будет заниматься его командой, пока не решено. Напомним, Александр Градский умер 28 ноября от ишемического инсульта. Прощание с мэтром состоится в среду, первого декабря.