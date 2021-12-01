Лев Лещенко не хочет занять место покойного друга

Певец Лев Лещенко рассказал о своем участии в шоу «Голос». Александр Градский так и не смог закончить съемки в десятом сезоне шоу «Голос». Сейчас поклонники теряются в догадках по поводу того, кто же займет кресло наставника. Продюсеры Первого канала оказались в крайне сложном положении после смерти Александра Градского. До сих пор непонятно, как продолжить съемки десятого сезона шоу «Голос» без легендарного артиста. Известно, что Александр Борисович успел поработать над еще двумя выпусками, но на прямых эфирах команде придется трудиться без него. Ходят разные слухи по поводу того, кто может заменить Градского в кресле наставника. Часто среди кандидатов называлось имя Льва Лещенко. Вот только певец категорически отказался от участия в проекте. «Мне не предлагали заменить Александра Градского. А если бы предложили, я никогда бы не занял его место», — подчеркнул Лещенко .Лев Лещенко По словам музыканта, сама мысль о том, что кто-то может заменить Александра Борисовича, кажется ему нелепой. Напомним, что Лещенко неоднократно работал над проектом «Голос 60+» и был достаточно успешен в статусе наставника, сообщает NEWS.ru. Поклонники Градского разделились во мнениях по поводу того, как следует поступить продюсерам. Некоторые уверены, что Александра Борисовича стоит заменить на другого наставника, чтобы продолжить съемки. Однако есть и те, кто считает, что юбилейный сезон должен остаться неоконченным. Представители Первого канала уже заявляли, что работа над новыми выпусками будет продолжена. По их мнению, сезон нужно закончить в память о Градском. Аналогичной точки зрения придерживаются и другие наставники программы. По словам коллег, Александр Борисович жил своей работой и хотел, чтобы она была завершена.