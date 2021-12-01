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"Лига лекторов" будет проходить каждые полгода

"Лига лекторов" будет проходить каждые полгода

Организованный российским обществом "Знание" конкурс "Лига лекторов" станет постоянным и будет проходить каждые полгода, с 1 декабря стартовал прием заявок для участия в новом сезоне проекта. Об этом сообщил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Этот проект точно будет постоянным, уже сегодня принимаются заявки на весеннюю "Лигу лекторов". Поэтому тот, у кого не получилось победить с первого раза, но получилось выйти в финал, вы можете уже сегодня подавать заявку на весеннюю "Лигу лекторов", — сказал Кириенко в ходе церемонии награждения победителей первого сезона.

Он добавил, что конкурс будет проходить каждые полгода.

"Самое главное, что мы двигаемся дальше по созданию условий, чтобы работа лекторов общества "Знание" могла проходить на всей территории нашей страны. Создаются студии общества "Знание", которые будут позволять создавать современный контент для работы в интернете, открываются лектории и студии общества "Знание" во всех ведущих вузах страны", — отметил Кириенко.

Он также анонсировал к лету следующего года завершение строительства круглогодичного образовательного центра "Машук" в Пятигорске.

"Все 100 человек — победителей и финалистов — приглашаются в течение следующего года, чтобы пройти такой курс обучения и повышения квалификации в этом образовательном центре", — заключил Кириенко.

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По материалам: uposters.ru

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