Лукашенко пригрозил Европе ядерным оружием

Вадим Карасев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может попросить российского коллегу Владимира Путина разместить на территории его страны ядерное оружие. На такой шаг он пойдет, если аналогичные вооружения появятся в Польше.

На просьбу гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева уточнить, о каких именно комплексах и системах идет речь, белорусский лидер ответил: "Мы договоримся". Речь идет о таком ядерном оружии, которое будет "наиболее эффективным при таком соприкосновении".

Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте.

Как сообщал Ruposters, ранее в НАТО допустили перемещение ядерного оружия в Восточную Европу, ближе к границам России. В то же время генсек альянса Йенс Столтенберг заверяет, что воевать за Украину не планируется – она не входит в объединение и не может рассчитывать на гарантии безопасности.