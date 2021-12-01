Лунный день сегодня 1 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Лунный календарь помогает сделать каждый день приятным и позитивным. Используйте его, чтобы первый день декабря не расстроил вас невзгодами, а лишь порадовал новыми возможностями.

Последний месяц года вступил в свои права, и многим людям не помешает заглянуть в списки дел. Пора навести ревизию в планах, смело вычеркнув все то, что потеряло актуальность. Начинается период избавления от долгов, закрытия важных гештальтов, снятия энергетических блоков.

Фаза Луны: начинается 27 лунный день. Луна убывает в Весах. Это все еще не самое лучшее сочетание, но уже не такое опасное, как вчера или позавчера, поскольку Весы утратили свою силу. Это значит, что сегодняшний день будет более продуктивным.

Магнитные бури 1 декабря: магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

домашние дела;умеренность во всем;удобная одежда;умеренный шопинг;физическая активность;общение с близкими.интуиция;безрассудство;апатия.

Сегодня эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не перегружать себя делами по дому. Если по какой-то причине перенести домашние хлопоты на завтра нельзя, рекомендуется чередовать их с чем-то приятным. Например, приготовить ужин под хорошую аудиокнигу, посмотреть кино, пока стирается белье. Полезно делить обязанности с близкими, но только ни с кем не ссориться, никого не критиковать.

Одежда и талисманы в эту среду

В приоритете сегодня натуральные ткани, а также теплые цвета, за исключением красного. На первое место сегодня выходит практичность, а не стиль. Неудобную обувь и одежду лучше оставить в шкафу. Одевайтесь так, чтобы вам было комфортно.

Из талисманов стоит в первую очередь отметить серебряные украшения, которые не дадут вам выйти из себя и спровоцировать конфликт либо поддержать агрессию окружающих. Их минералов самыми лучшими станут топаз и аметист.

Финансы и работа в 27 лунный день

В этот день полезно завершать начатые ранее дела, особенно если вы уже не уложились в условленные сроки. Очень хорошо пойдет то, что не требует сильной концентрации и больших затрат энергии. С рутинными делами будет все в порядке, а вот творческие задачи могут с самого начала не задаться.





Сегодня благоприятны покупки, но только в умеренных количествах. Старайтесь следовать мудрым законам процветания, чтобы не потерять свои деньги и не попасть впросак. Это то самое время, когда в финансовых вопросах стоит прислушиваться не к внутреннему голосу, а к здравому смыслу.

Любовь и общение 1 декабря

Первый день зимы идеально подходит для общения с близкими людьми. День будет хорош для любви и свиданий. Многие пары могут выйти на новый уровень в отношениях. Не нужно бояться говорить о совместном будущем. Это поспособствует взаимному пониманию и укреплению любви.

Если в отношениях вы несчастливы, нужно принимать меры. Возможно, пришло время для серьезного разговора. Кому-то поможет пауза в любви, а некоторым парам придется осознать необходимость в расставании.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В этот день полезно ходить на выставки, в театр, в кино, узнавать что-то новое. Можно вспомнить вечером о своем творческом хобби. Если вы иногда рисуете или играете на гитаре, пора вновь этим заняться.

Также на Луне в Весах полезными будут прогулки, непродолжительные занятия спортом. Негатив может поступать извне — например, от незнакомых людей. Если отрицательные эмоции вас настигнут, постарайтесь немного встряхнуться, попробовать новый вид досуга.