Лунный календарь маникюра на 2022 год

Вадим Карасев

Красивый внешний вид кроется в деталях, и немаловажную роль в нем играет маникюр. Привлекательные и ухоженные руки — это не только показатель здоровья, но и отличный способ привлечь к себе нужное внимание, удачу и счастье.

Начинается новый 2022 год, которому суждено пройти под эгидой Водяного Тигра. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют правильно встретить нового покровителя, а также позаботиться о себе и своем внешним виде. С лунным календарем маникюра будет проще выбрать даты для ухода за ногтями, обновления маникюра и прочих манипуляций. Используя энергетику Луны и созвездий себе во благо, достичь процветания не составит труда. Кроме того, не стоит забывать об укреплении иммунитета и здоровья. Благодаря правильному питанию и соблюдению режима дня оставаться красивыми и привлекательными получится в течение долгих лет.

Январь

Первый месяц нового года задает ритм, и поймать волну позитива поможет яркий дизайн ноготков. Новый маникюр и ухоженные руки придадут уверенности в борьбе за благополучие и счастье.

Февраль

1, 4, 8, 19, 22.5, 10, 12, 13-15, 16, 20, 24, 25, 30, 31.2, 3, 6, 9, 17, 27-29.

В феврале в преддверии весны наступает время активного ухода за внешностью. Нужно не только уделить внимание маникюру и форме ногтей, но и восполнить запас витаминов, а также поухаживать за кожей рук.

7-9, 17, 18, 26-27.10, 11, 15, 20, 21.3-6, 13, 23, 25.





Март

Начало весны — время для обновления и преображения. Новый маникюр и педикюр поможет почувствовать уверенность и привлечь нужное внимание к своей персоне. Не стоит забывать и об уходе за ногтевыми пластинами: своевременное увлажнение и питательные ванночки сохранят ногти крепкими и блестящими.

Апрель

13, 21, 27-30.6-8, 14-17, 19, 20, 25, 26.2, 4, 5, 7.

Весна в самом разгаре, и время для преображения внешности сыграет свою роль. Повысить самооценку, стать привлекательнее и попробовать модные тренды сезона поможет поход к мастеру ногтевого сервиса. Также важно ухаживать за ногтями и руками, чтобы не было проблем с расслоением и сухой кожей.

Май

5, 6, 7, 25.3, 4, 13, 14, 21, 22.1, 8, 18, 24, 26-29.

В мае новый маникюр придаст сил и энергии для завершения полугодия и подведения предварительных итогов. Своевременный уход за руками и маникюр в благоприятные дни месяца помогут привлечь удачу и любовь.

Июнь

6, 7, 17.1, 2, 9-11, 19, 20, 27-29.15, 16, 23, 25, 26.

В начале лета особенно важно сохранять позитивный настрой, и в этом вам поможет новый маникюр. Сочетание ярких расцветок со спокойным дизайном будут радовать долгое время, если выбрать благоприятные дни, а также не забывать об ухаживающих процедурах.

26-29.6-8, 16, 24, 25.2, 12-15, 19, 22.





Июль

В июле крайне важно ухаживать за ногтями и кожей рук, особенно в период отпусков на море. Яркий дизайн и качественная работа мастера будут радовать долгое время, а ухоженные руки привлекут внимание.

Август

4, 5, 10-12, 21, 23-25.1-3, 6, 7, 29, 30.8, 17, 26, 27.

Последний месяц лета пройдет удачно, если выполнить яркий маникюр. Новые расцветки будут благотворно сказываться на настроении и эмоциональном фоне, а своевременный уход помоет сохранить ногти крепкими.

Сентябрь

2-4, 25, 30, 31.1, 8-10, 17-19, 28, 29.5-7, 13-16, 22.

Начать осень стоит со спокойных оттенков, однако для тех, кто чувствует приближение хандры, подойдут любимые цвета. Сделав маникюр в этом месяце, будет проще справиться с трудностями и привлечь финансовое благополучие.

Октябрь

10, 28, 30.5, 6, 14-17, 23-25.2-4, 9, 12, 13, 18, 19.

В середине осени часто не хватает ярких эмоций, и найти вдохновение поможет новый дизайн ногтевых пластин. Маникюр и педикюр, выполненные в благоприятные дни сентября, будут залогом успеха и предотвратят осеннюю хандру.

12-15, 24.2-4, 11, 21-23, 30, 31.7, 10, 16, 25, 29.





Ноябрь

В преддверии зимы новый маникюр будет необходим тем, кто чувствует нехватку энергии. Не стоит забывать и об уходе, который поможет сохранить крепкие ноготки и упругую кожу рук.

Декабрь

7, 9-11, 17-19, 26, 27.1, 2, 15, 16, 20, 21, 28, 29.4, 6, 13, 22.

Последний месяц 2022 года — это не только подготовка к праздникам, но и подведение итогов. В это время особенно нужно хорошее настроение и бодрый настрой, сохранить которые будет проще благодаря привлекательному маникюру.

7, 12-13, 17, 18, 25, 26.5, 6, 14-16, 24.1-4, 9-11, 19, 20, 27, 31.