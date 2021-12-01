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Лунный календарь маникюра на 2022 год

Лунный календарь маникюра на 2022 год

Красивый внешний вид кроется в деталях, и немаловажную роль в нем играет маникюр. Привлекательные и ухоженные руки — это не только показатель здоровья, но и отличный способ привлечь к себе нужное внимание, удачу и счастье.


Начинается новый 2022 год, которому суждено пройти под эгидой Водяного Тигра. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют правильно встретить нового покровителя, а также позаботиться о себе и своем внешним виде. С лунным календарем маникюра будет проще выбрать даты для ухода за ногтями, обновления маникюра и прочих манипуляций. Используя энергетику Луны и созвездий себе во благо, достичь процветания не составит труда. Кроме того, не стоит забывать об укреплении иммунитета и здоровья. Благодаря правильному питанию и соблюдению режима дня оставаться красивыми и привлекательными получится в течение долгих лет.

Январь

Первый месяц нового года задает ритм, и поймать волну позитива поможет яркий дизайн ноготков. Новый маникюр и ухоженные руки придадут уверенности в борьбе за благополучие и счастье.


Уход за кожей рук и ногтями: 1, 4, 8, 19, 22.
Благоприятное время для маникюра: 5, 10, 12, 13-15, 16, 20, 24, 25, 30, 31.
Неблагоприятные дни: 2, 3, 6, 9, 17, 27-29.

Февраль


В феврале в преддверии весны наступает время активного ухода за внешностью. Нужно не только уделить внимание маникюру и форме ногтей, но и восполнить запас витаминов, а также поухаживать за кожей рук.


Уход за кожей рук и ногтями: 7-9, 17, 18, 26-27.
Благоприятное время для маникюра: 10, 11, 15, 20, 21.
Неблагоприятные дни: 3-6, 13, 23, 25.


Март

Начало весны — время для обновления и преображения. Новый маникюр и педикюр поможет почувствовать уверенность и привлечь нужное внимание к своей персоне. Не стоит забывать и об уходе за ногтевыми пластинами: своевременное увлажнение и питательные ванночки сохранят ногти крепкими и блестящими.


Уход за кожей рук и ногтями: 13, 21, 27-30.
Благоприятное время для маникюра: 6-8, 14-17, 19, 20, 25, 26.
Неблагоприятные дни: 2, 4, 5, 7.

Апрель

Весна в самом разгаре, и время для преображения внешности сыграет свою роль. Повысить самооценку, стать привлекательнее и попробовать модные тренды сезона поможет поход к мастеру ногтевого сервиса. Также важно ухаживать за ногтями и руками, чтобы не было проблем с расслоением и сухой кожей.


Уход за кожей рук и ногтями: 5, 6, 7, 25.
Благоприятное время для маникюра: 3, 4, 13, 14, 21, 22.
Неблагоприятные дни: 1, 8, 18, 24, 26-29.

Май

В мае новый маникюр придаст сил и энергии для завершения полугодия и подведения предварительных итогов. Своевременный уход за руками и маникюр в благоприятные дни месяца помогут привлечь удачу и любовь.


Ухаживающие процедуры: 6, 7, 17.
Благоприятное время для маникюра: 1, 2, 9-11, 19, 20, 27-29.
Неблагоприятные дни: 15, 16, 23, 25, 26.

Июнь

В начале лета особенно важно сохранять позитивный настрой, и в этом вам поможет новый маникюр. Сочетание ярких расцветок со спокойным дизайном будут радовать долгое время, если выбрать благоприятные дни, а также не забывать об ухаживающих процедурах.


Уход за кожей рук и ногтями: 26-29.
Удачные дни для маникюра: 6-8, 16, 24, 25.
Неблагоприятные дни: 2, 12-15, 19, 22.


Июль

В июле крайне важно ухаживать за ногтями и кожей рук, особенно в период отпусков на море. Яркий дизайн и качественная работа мастера будут радовать долгое время, а ухоженные руки привлекут внимание.


Дни для ухода за руками и ногтями: 4, 5, 10-12, 21, 23-25.
Благоприятные дни для маникюра: 1-3, 6, 7, 29, 30.
Неблагоприятное время: 8, 17, 26, 27.

Август

Последний месяц лета пройдет удачно, если выполнить яркий маникюр. Новые расцветки будут благотворно сказываться на настроении и эмоциональном фоне, а своевременный уход помоет сохранить ногти крепкими.


Ухаживающие процедуры: 2-4, 25, 30, 31.
Благоприятное время для маникюра: 1, 8-10, 17-19, 28, 29.
Неблагоприятные дни: 5-7, 13-16, 22.

Сентябрь

Начать осень стоит со спокойных оттенков, однако для тех, кто чувствует приближение хандры, подойдут любимые цвета. Сделав маникюр в этом месяце, будет проще справиться с трудностями и привлечь финансовое благополучие.


Ухаживающие процедуры: 10, 28, 30.
Благоприятное время для маникюра: 5, 6, 14-17, 23-25.
Неблагоприятные дни: 2-4, 9, 12, 13, 18, 19.

Октябрь

В середине осени часто не хватает ярких эмоций, и найти вдохновение поможет новый дизайн ногтевых пластин. Маникюр и педикюр, выполненные в благоприятные дни сентября, будут залогом успеха и предотвратят осеннюю хандру.


Ухаживающие процедуры: 12-15, 24.
Благоприятное время для маникюра: 2-4, 11, 21-23, 30, 31.
Неблагоприятные дни: 7, 10, 16, 25, 29.


Ноябрь

В преддверии зимы новый маникюр будет необходим тем, кто чувствует нехватку энергии. Не стоит забывать и об уходе, который поможет сохранить крепкие ноготки и упругую кожу рук.


Ухаживающие процедуры: 7, 9-11, 17-19, 26, 27.
Благоприятное время для маникюра: 1, 2, 15, 16, 20, 21, 28, 29.
Неблагоприятные дни: 4, 6, 13, 22.

Декабрь


Последний месяц 2022 года — это не только подготовка к праздникам, но и подведение итогов. В это время особенно нужно хорошее настроение и бодрый настрой, сохранить которые будет проще благодаря привлекательному маникюру.


Ухаживающие процедуры: 7, 12-13, 17, 18, 25, 26.
Благоприятное время для маникюра: 5, 6, 14-16, 24.
Неблагоприятные дни: 1-4, 9-11, 19, 20, 27, 31.
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По материалам: dailyhoro.ru

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