Майнинговая компания GRIID станет публичной через слияние со SPAC

Американская майнинговая компания GRIID выйдет на Нью-Йоркскую фондовую биржу через слияние со SPAC Adit EdTech Acquisition Corp. Стоимость объединенной фирмы оценили в $3,3 млрд, говорится в пресс-релизе.

Стороны заключили окончательное соглашение, согласно которому Adit EdTech приобретет Griid Holdco — недавно созданную холдинговую и материнскую компанию GRIID.

Ожидается, что объединенная фирма GRIID Infrastructure Inc. будет котироваться на бирже под тикером GRDI.

Сделку профинансирует Adit Ventures, которая получит в новой компании долю 2%. Акционерам GRIID и Adit EdTech будет принадлежать 90% и 8% соответственно.

Руководить бизнесом продолжит существующая управленческая команда GRIID во главе с президентом и CEO Треем Келли.

В результате поглощения майнинговая компания получит денежные средства в размере $246 млн с трастового счета SPAC.

Закрыть сделку планируется в первом квартале 2022 года.

Согласно пресс-релизу, базирующаяся в Цинциннати (штат Огайо) GRIID располагает соглашениями на более чем 1300 МВт электроэнергии, из которых 734 МВт введут в эксплуатацию к 2023 году.

Компания придерживается стратегии покупки безуглеродной энергии, при этом средняя себестоимость добычи биткоина составляет менее $6225 за монету.

Напомним, в ноябре GRIID получила кредит в $525 млн от биржи и провайдера цифровых кошельков Blockchain.com.