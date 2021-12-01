Максим Дрозд высказался о романе с Марией Порошиной

53-летний актер Максим Дрозд разоткровенничался в эфире программы «Судьба человека» и рассказал об отношениях с Марией Порошиной. Максим Дрозд дал честный ответ на вопрос о том, что его связывает с Марией Порошиной. Ходят упорные слухи о том, что между ними гораздо более теплые отношения, чем обычно бывают между коллегами. Актер подтвердил, что с большой нежностью относится к своей партнерше, однако опроверг факт романа. Дрозд рассказал, что у него серьезные отношения с женщиной, личность которой он раскрывать не захотел. Единственное, что удалось узнать — она не актриса. Актер считается с желанием его любимой женщины оставаться для публики инкогнито.Максим Дрозд и Мария Порошина «Не влюбиться в Порошину невозможно. Но поскольку я сейчас нахожусь в серьезных отношениях, я не могу позволить себе такой роскоши»,— сказал актер в шоу «Судьба человека» на Россия-1. Максим, напомним, был трижды женат, но сейчас находится в статусе завидного холостяка. Его последней женой стала Виктория Полторак, с которой он прожил в браке пять лет. После этого артисту приписывали роман с Анной Ардовой. Якобы ради этих отношений актриса бросила своего мужа. В 2019 году в СМИ вспыхнул скандал из-за откровений жительницы Таганрога, утверждавшей, что она воспитывает внебрачного сына Максима. Впрочем, детектор лжи вывел обманщицу на чистую воду. Актер официально признал четырех детей: дочек Дарью, Марию и Софию, а также сына Егора. Кстати, несмотря на разводы Дрозд участвует в жизни всех наследников.