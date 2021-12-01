Материнская компания биткоин-биржи Mercado Bitcoin привлекла $50,3 млн инвестиций

2TM Group, материнская компания бразильской криптовалютной биржи Mercado Bitcoin, закрыла расширенный раунд финансирования Серии B на $50,3 млн. Об этом сообщает The Block.

В июле 2TM Group привлекла $200 млн от SoftBank Latin America Fund, став восьмым по величине «единорогом» в Латинской Америке.

В числе новых инвесторов — американские фонды 10T и Tribe Capital, а также бразильские компании Traders Club, Pipo Capital и Endeavour.

2TM направит привлеченные средства на расширение в Латинской Америке. В качестве «приоритетных направлений» компания назвала Аргентину, Чили, Колумбию и Мексику.

Согласно заявлению фирмы, Mercado Bitcoin является ведущей криптовалютной биржей в регионе. С января по октябрь объем торгов составил 40 млрд реалов (около $7,1 млрд по текущему курсу).

Напомним, в январе Mercado Bitcoin привлекла $37,4 млн на расширение присутствия на рынках Латинской Америки.



