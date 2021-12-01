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Microsoft представила свой «уродливый» свитер на Рождество

Microsoft представила свой «уродливый» свитер на Рождество


В Америке, и ряде других стран, есть традиция наряжаться на рождественские вечеринки в нарочито «уродливые» свитеры. Microsoft уже несколько лет подряд представляет свои варианты подобных свитеров, и этот год не стал исключением.

В официальном магазине Xbox Gear Shop стал доступен для покупки Microsoft Minesweeper Ugly Sweater. Стоимость такого свитера составляет $74.99. Свитер выполнен в стиле игры «Сапер» и украшен старым логотипом Windows. Выглядит он нарочито плохо, как и должен выглядеть настоящий рождественский уродливый свитер.








«Когда дело доходит до праздничных вечеринок со свитерами, есть только один стратегически разумный шаг: этот свитер Minesweeper старой школы», — говорится в описании свитера.

Отметим, что продажа таких свитеров со стороны Microsoft сопряжена с благотворительностью. Компания перечислит $100 000 в организацию AbleGamers.

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По материалам: newxboxone

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