Microsoft представила свой «уродливый» свитер на Рождество





В Америке, и ряде других стран, есть традиция наряжаться на рождественские вечеринки в нарочито «уродливые» свитеры. Microsoft уже несколько лет подряд представляет свои варианты подобных свитеров, и этот год не стал исключением.

В официальном магазине Xbox Gear Shop стал доступен для покупки Microsoft Minesweeper Ugly Sweater. Стоимость такого свитера составляет $74.99. Свитер выполнен в стиле игры «Сапер» и украшен старым логотипом Windows. Выглядит он нарочито плохо, как и должен выглядеть настоящий рождественский уродливый свитер.

«Когда дело доходит до праздничных вечеринок со свитерами, есть только один стратегически разумный шаг: этот свитер Minesweeper старой школы», — говорится в описании свитера.

Отметим, что продажа таких свитеров со стороны Microsoft сопряжена с благотворительностью. Компания перечислит $100 000 в организацию AbleGamers.