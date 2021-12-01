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Минцифры предложило создать комиссию по отбору оператора рекламных данных

Минцифры предложило создать комиссию по отбору оператора рекламных данных

00:49  Автор: Жанна Звягина


Источник: Regulation.gov.ru



Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило создать комиссию по отбору оператора рекламных данных. Соответствующий проект постановления правительства опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предусматривается создание комиссии по отбору оператора рекламных данных при Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Ее состав должно утвердить правительство.

Комиссия будет руководствоваться в своей деятельности конституцией, федеральными законами, актами президента и кабмина. Она будет определять сроки проведения отбора оператора рекламных данных; рассматривать заявки участников отбора; а в случае принятия решения о признании участника оператором рекламных данных — направлять сведения о нем в федеральную службу для включения в соответствующий реестр.

Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2022 года и будет действовать шесть лет.

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#интернет


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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