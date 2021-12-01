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Minecraft получает крупное обновление Caves & Cliffs Part 2

Minecraft получает крупное обновление Caves & Cliffs Part 2


Сегодня игра Minecraft на всех игровых платформах получает вторую часть крупного обновления Caves & Cliffs. Первая часть апдейта вышла ранее в этом году и распространялась под номером 1.17. Сегодня вышло обновление Minecraft 1.18, которое представляет собой вторую часть Caves & Cliffs.

Игроков в Minecraft с выходом второй части Caves & Cliffs ждет масса изменений. Теперь в игре будут более «живые» пещерные биомы — с новыми врагами, блоками и прочим. Миры в игре стали гораздо крупнее, за счет «углубления» в пещеры — вертикально миры стали примерно на 50% больше. Ниже можно посмотреть трейлер, который показывает, что ждет игроков в Minecraft с новыми обновлением.


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Отметим, что еще один важный момент в обновлении 1.18 для Minecraft — это начальный паритет между двумя версиями игры для PC. Теперь сгенерированный мир в Minecraft: Java Edition будет почти идентичен сгенерированному миру в Minecraft: Bedrock Edition. Напомним, что обе версии игры Minecraft с PC доступны в подписке Game Pass.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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