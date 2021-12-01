Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На бирже Qmall стартовал эирдроп нативных токенов

На бирже Qmall стартовал эирдроп нативных токенов


1 декабря украинская криптобиржа Qmall запустила эирдроп, в ходе которого раздаст нативные токены на 20 млн гривен. Кампания продлится до 1 февраля 2022 года, говорится в пресс-релизе. 


Для участия в раздаче необходимо зарегистрироваться на платформе, подписаться на ее соцсети и внести первый депозит. После этого на счет нового клиента автоматически зачислится 500 гривен в токенах Qmall.


Нативный токен биржи QML можно использовать для погашения торговой комиссии, заработка на стейкинге и для участия в голосовании. 


Биржа сотрудничает с IBOX Bank, через терминалы которого можно будет пополнять счет. В планах у Qmall запуск площадки для проведения токенсейлов. 


Напомним, 8 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и целом закон «О виртуальных активах», регулирующий операции с криптовалютами. 


Однако в начале октября президент Украины Владимир Зеленский ветировал документ и потребовал доработать его с учетом своих предложений, касающихся регуляторов рынка.


В конце месяца обновленный закон рекомендовал к принятию Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации. Депутаты документ пока не рассмотрели.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Девушка попросила парня убраться в квартире, но он не хотел и через 5 минут у него случилась проблема на целый месяц
Девушка попросила парня убраться в квартире, но он не хотел и через 5
Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах
Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах
Евгения Малахова раскрыла свою беременность
Евгения Малахова раскрыла свою беременность
Маша Распутина шокировала отца Фриске
Маша Распутина шокировала отца Фриске
Победители первого сезона "Лиги Лекторов" получат по 500 тысяч рублей
Победители первого сезона "Лиги Лекторов" получат по 500
На бирже Qmall стартовал эирдроп нативных токенов
На бирже Qmall стартовал эирдроп нативных токенов
Биржа WhiteBIT заключила партнерство с оператором lifecell — это открывает доступ к 9 млн абонентов
Биржа WhiteBIT заключила партнерство с оператором lifecell — это
21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
Doodle Escape: Room Escape Game стала доступна на Xbox за $0,99
Doodle Escape: Room Escape Game стала доступна на Xbox за $0,99
Дата релиза Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue на консолях Xbox перенесена на 2022 год
Дата релиза Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue на консолях Xbox
Официально: В сингле S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не будет микротранзакций
Официально: В сингле S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не будет
Titanfall удалят из Game Pass Ultimate и уберут из продажи на Xbox
Titanfall удалят из Game Pass Ultimate и уберут из продажи на Xbox

Топ на сегодня

Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Полиция Якутии сообщила о мошенничестве с криптовалютами на 1,7 млн рублей
Полиция Якутии сообщила о мошенничестве с криптовалютами на 1,7 млн
В Испании пару арестовали за скрытый майнинг в супермаркетах
В Испании пару арестовали за скрытый майнинг в супермаркетах
В Дагестане выявили очередной факт кражи электроэнергии для добычи биткоинов
В Дагестане выявили очередной факт кражи электроэнергии для добычи
Бывший топ-менеджер Citi запустил фонд на $1,5 млрд для инвестиций в криптоиндустрию
Бывший топ-менеджер Citi запустил фонд на $1,5 млрд для инвестиций в

Еще по теме

DeFi-проект ParaSwap запустил эирдроп токенов управления
Порошенко подписал госбюжет Украины на 2017 год
Кабмин Украины направил в Раду доработанный ко II чтению проект бюджета
Сооснователь monobank: биткоин-карта готова, но ждет одобрения Нацбанка Украины