На бирже Qmall стартовал эирдроп нативных токенов

1 декабря украинская криптобиржа Qmall запустила эирдроп, в ходе которого раздаст нативные токены на 20 млн гривен. Кампания продлится до 1 февраля 2022 года, говорится в пресс-релизе.

Для участия в раздаче необходимо зарегистрироваться на платформе, подписаться на ее соцсети и внести первый депозит. После этого на счет нового клиента автоматически зачислится 500 гривен в токенах Qmall.

Нативный токен биржи QML можно использовать для погашения торговой комиссии, заработка на стейкинге и для участия в голосовании.

Биржа сотрудничает с IBOX Bank, через терминалы которого можно будет пополнять счет. В планах у Qmall запуск площадки для проведения токенсейлов.

Напомним, 8 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и целом закон «О виртуальных активах», регулирующий операции с криптовалютами.

Однако в начале октября президент Украины Владимир Зеленский ветировал документ и потребовал доработать его с учетом своих предложений, касающихся регуляторов рынка.

В конце месяца обновленный закон рекомендовал к принятию Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации. Депутаты документ пока не рассмотрели.