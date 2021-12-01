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На «Научных weekend-ах» расскажут, может ли человечество себя уничтожить

На «Научных weekend-ах» расскажут, может ли человечество себя уничтожить

Новую лекцию восьмого сезона научно-популярных лекций «Научные weekend-Ы» на тему «Каковы пределы жизни на Земле? Может ли человечество уничтожить биосферу и себя самого?» прочитает кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН (Севастополь) и НИИ биологии Иркутского государственного университета Николай Шадрин. Мероприятие пройдет в 11:00 в субботу, 4 декабря, в Научной библиотеке имени В. Г. Распутина ИГУ на Лермонтова, 124.

В лекции будут рассмотрены основные особенности различных экстремальных местообитаний на планете и жизни в них и дан анализ некоторых современных трендов влияния людей на биосферу. Кроме того, Николай Васильевич ответит на вопросы аудитории.

Организаторы проекта — Иркутская городская общественная организация "Клуб молодых ученых «Альянс» и Иркутский государственный университет — открывают старейший вуз Восточной Сибири и Дальнего Востока для города. Все лекции бесплатные.

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По материалам: irk

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