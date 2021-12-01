На троллейбусном маршруте №7К в Иркутске снизили цену поездки

На муниципальном троллейбусном маршруте №7К «Маршала Конева – микрорайон Первомайский» снизили цену проезда для всех категорий пассажиров. Стоимость поездки составляет 10 рублей.

Как пояснили журналисту IRK.ru в администрации Иркутска, такое решение приняло руководство МУПа. Цена будет действительна с 1 по 31 декабря 2021 года.

С 2016 года стоимость проезда в муниципальном транспорте Иркутска составляет 15 рублей. С 1 ноября 2021 года частные перевозчики подняли цену проезда до 25 рублей утром и 30 рублей — вечером на автобусах коммерческих маршрутов №2, 4, 4с, 7к, 9, 10, 10к, 10т, 12, 13, 16, 16с, 16к, 22, 23, 28, 28р, 30, 32, 45, 46, 51, 56, 65, 66, 77.

В Иркутске частные перевозчики поднимут цену проезда до 25 рублей утром и 30 рублей — вечером

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