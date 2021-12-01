Ноябрьский номер журнала «Вестник образования» посвящён допобразованию детей

Тема ноябрьского выпуска электронного журнала «Вестник образования» Минпросвещения России – «Дополнительное образование детей: векторы развития», информирует Минпросвещения России.

В своём вступительном слове Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что дополнительное образование играет особую роль в успешной самореализации каждого члена общества, пробуждает стремление к получению новых знаний, к творчеству, профессиональному и личностному самоопределению.

«Мы стараемся выстроить такую систему, которая помогла бы любому ребёнку в любой точке страны без каких-либо препятствий изучать самые современные и качественные программы по любым направлениям, будь то наука, творчество или спорт. И важно, чтобы в этом был задействован максимум возможностей всех образовательных организаций, а школа служила таким входным окном ко всем направлениям развития талантов», – подчеркнул Министр просвещения.

Сергей Кравцов сообщил, что государство уделяет особое внимание совершенствованию инфраструктуры и популяризации допобразования, поддержке педагогов, их профессиональному росту. Также новым вектором развития этой сферы станет усиление воспитательного компонента в системе образования.

«Экономика нашей страны как никогда нуждается в современных и ответственных специалистах, обладающих глубокими знаниями, нестандартным мышлением, готовностью работать и творить на благо общества. Поэтому все бюджетные затраты на дополнительное образование – это, прежде всего, инвестиции в будущее, дальнейшее развитие российского общества, его интеллектуального, научно-технического, творческого и культурного потенциала», – подытожил Сергей Кравцов.

В интервью журналу «Вестник образования» Минпросвещения России директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталия Наумова рассказала о главных направлениях развития дополнительного образования, отметив, что в 2022 году планируется реализовать комплексный мониторинг его доступности в каждом муниципальном образовании субъектов Российской Федерации.

Кроме того, в рубрике «Главная тема» журнала представлены эксклюзивное интервью с абсолютным победителем конкурса профмастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2021» Кириллом Пахмутовым, а также комментарии и интервью с экспертами в сфере дополнительного образования. Материалы журнала в том числе посвящены роли допобразования в государственной образовательной политике и воспитании детей, формированию инструментов мониторинга и аналитики для более эффективного управления в этой сфере, развитию детских школ искусств, созданию в стране сети школьных театров и единого физкультурно-спортивного образовательного пространства, реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».

В рубрике «Точка зрения» эксперты рассказали о создании новых мест дополнительного образования по всей стране, важности школьных спортивных клубов, работе различных организаций по популяризации школьного спорта и формированию навыков здорового образа жизни среди детей и молодёжи, развитию олимпиадного движения, выявлению и поддержке талантливых детей. Также они поделились успешным опытом создания экосистемы допобразования на уровне региона, включения детей с ОВЗ в систему дополнительного образования, вовлечения школьников в деятельность школьных театральных кружков.

Новыми материалами пополнились разделы «Методика», «Документы» и «Календарь событий».

Рубрика «Новости» обновляется в журнале «Вестник образования» ежедневно и включает обзор наиболее значимых событий в сфере образования и воспитания в регионах страны.

Электронный журнал «Вестник образования» Минпросвещения России размещается в свободном доступе без необходимости оформления подписки. Периодичность выхода издания – ежемесячно.