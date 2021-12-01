Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Ноябрьский номер журнала «Вестник образования» посвящён допобразованию детей

Ноябрьский номер журнала «Вестник образования» посвящён допобразованию детей

Ноябрьский номер журнала «Вестник образования» посвящён допобразованию детей

Тема ноябрьского выпуска электронного журнала «Вестник образования» Минпросвещения России – «Дополнительное образование детей: векторы развития», информирует Минпросвещения России. 

В своём вступительном слове Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что дополнительное образование играет особую роль в успешной самореализации каждого члена общества, пробуждает стремление к получению новых знаний, к творчеству, профессиональному и личностному самоопределению.

«Мы стараемся выстроить такую систему, которая помогла бы любому ребёнку в любой точке страны без каких-либо препятствий изучать самые современные и качественные программы по любым направлениям, будь то наука, творчество или спорт. И важно, чтобы в этом был задействован максимум возможностей всех образовательных организаций, а школа служила таким входным окном ко всем направлениям развития талантов», – подчеркнул Министр просвещения.

Сергей Кравцов сообщил, что государство уделяет особое внимание совершенствованию инфраструктуры и популяризации допобразования, поддержке педагогов, их профессиональному росту. Также новым вектором развития этой сферы станет усиление воспитательного компонента в системе образования.

«Экономика нашей страны как никогда нуждается в современных и ответственных специалистах, обладающих глубокими знаниями, нестандартным мышлением, готовностью работать и творить на благо общества. Поэтому все бюджетные затраты на дополнительное образование – это, прежде всего, инвестиции в будущее, дальнейшее развитие российского общества, его интеллектуального, научно-технического, творческого и культурного потенциала», – подытожил Сергей Кравцов.

В интервью журналу «Вестник образования» Минпросвещения России директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталия Наумова рассказала о главных направлениях развития дополнительного образования, отметив, что в 2022 году планируется реализовать комплексный мониторинг его доступности в каждом муниципальном образовании субъектов Российской Федерации.

Кроме того, в рубрике «Главная тема» журнала представлены эксклюзивное интервью с абсолютным победителем конкурса профмастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2021» Кириллом Пахмутовым, а также комментарии и интервью с экспертами в сфере дополнительного образования. Материалы журнала в том числе посвящены роли допобразования в государственной образовательной политике и воспитании детей, формированию инструментов мониторинга и аналитики для более эффективного управления в этой сфере, развитию детских школ искусств, созданию в стране сети школьных театров и единого физкультурно-спортивного образовательного пространства, реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».

В рубрике «Точка зрения» эксперты рассказали о создании новых мест дополнительного образования по всей стране, важности школьных спортивных клубов, работе различных организаций по популяризации школьного спорта и формированию навыков здорового образа жизни среди детей и молодёжи, развитию олимпиадного движения, выявлению и поддержке талантливых детей. Также они поделились успешным опытом создания экосистемы допобразования на уровне региона, включения детей с ОВЗ в систему дополнительного образования, вовлечения школьников в деятельность школьных театральных кружков.

Новыми материалами пополнились разделы «Методика», «Документы» и «Календарь событий».

Рубрика «Новости» обновляется в журнале «Вестник образования» ежедневно и включает обзор наиболее значимых событий в сфере образования и воспитания в регионах страны.

Электронный журнал «Вестник образования» Минпросвещения России размещается в свободном доступе без необходимости оформления подписки. Периодичность выхода издания – ежемесячно.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Основатель Silk Road Росс Ульбрихт выпустит NFT-коллекцию
Основатель Silk Road Росс Ульбрихт выпустит NFT-коллекцию
Blockchain.com купила криптовалютную компанию в Латинской Америке
Blockchain.com купила криптовалютную компанию в Латинской Америке
Опрос: почти 58% трансграничных компаний используют криптовалюты
Опрос: почти 58% трансграничных компаний используют криптовалюты
«Волк с Уолл-стрит» назвал Shiba Inu и Dogecoin бесполезными
«Волк с Уолл-стрит» назвал Shiba Inu и Dogecoin бесполезными
Сеть супермаркетов в Хорватии начала принимать биткоин
Сеть супермаркетов в Хорватии начала принимать биткоин
Гэри Генслер заявил о важности регулирования криптоиндустрии
Гэри Генслер заявил о важности регулирования криптоиндустрии
17 случаев, когда люди и животные порадовали себя мелкой, но хлёсткой местью обидчикам
17 случаев, когда люди и животные порадовали себя мелкой, но хлёсткой
"Лига лекторов" будет проходить каждые полгода
"Лига лекторов" будет проходить каждые полгода
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Спенсер". Среди гостей — Любовь Толкалина, Ян Гэ, Саша Савельева
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Спенсер".
Якутские школьники создали электронный архив состояния вечной мерзлоты
Якутские школьники создали электронный архив состояния вечной мерзлоты
Ноябрьский номер журнала «Вестник образования» посвящён допобразованию детей
Ноябрьский номер журнала «Вестник образования» посвящён
В Москве пройдет онлайн-конференция «Инновационные технологии в обучении промышленной робототехнике»
В Москве пройдет онлайн-конференция «Инновационные технологии в

Топ на сегодня

Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one
Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one
Ильич из Little Big представил криптояйца с 3D-скульптурами
Ильич из Little Big представил криптояйца с 3D-скульптурами
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Полиция Якутии сообщила о мошенничестве с криптовалютами на 1,7 млн рублей
Полиция Якутии сообщила о мошенничестве с криптовалютами на 1,7 млн
Dress Code. Премьера военной драмы "Летчик" с Петром Федоровым. Среди гостей — Климова, Кожевникова, Безрукова
Dress Code. Премьера военной драмы "Летчик" с Петром

Еще по теме

Новый номер «Вестника образования» посвящён самобытным школам России
Октябрьский номер журнала «Вестник образования» посвящен профессиональным конкурсам
Новый выпуск электронного журнала «Вестник образования» посвящён научно-исследовательской работе в сфере образования и воспитания
Новый выпуск электронного журнала «Вестник образования» посвящён развитию педагогического образования