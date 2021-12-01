Новолуние 4 декабря 2021 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

4 декабря нас ожидает плановое обновление лунного диска. Астрологи рассказали о том, что можно, а что нельзя будет делать в этот день. Старайтесь помнить о советах экспертов, чтобы не попадать в трудные ситуации.

Стоит сразу отметить, что новая Луна в этот раз будет крайне неблагоприятной. Этот день входит в число самых опасных в декабре, поскольку 4 числа произойдет затмение Солнца. Новолуние и затмение пройдут в Знаке Стрельца, что также является весьма негативным фактом.

Что можно делать 4 декабря

В это Новолуние можно заниматься спортом. Физические нагрузки помогут выплеснуть накопившуюся лишнюю энергию. Если не ходить пешком и не выполнять различные упражнения, накопленная энергия может подтолкнуть вас к рискам, авантюрам и агрессивному поведению.

Можно с головой уйти в отдых и релаксацию. Лучший вид отдыха — домашняя обстановка и спокойствие. Можно заниматься размеренными делами или просто ничего не делать. Чем меньше будет активности с вашей стороны, тем лучше. Главное — не доводить релаксацию до абсурда. Если нужно будет срочно что-то сделать, лучше не перекладывать это на чужие плечи и не откладывать на потом.

Что нельзя делать в это Новолуние

В это Новолуние нельзя вступать в конфликты. Считается, что вражда, начатая в такое неблагоприятное время, может затянуться на очень длительный срок, доставляя проблемы не только непосредственным участникам спора и конфликта, но и всем вокруг.

Также 4 декабря нельзя впадать в уныние. Новая Луна закроет собой Солнце, что может привести к появлению отрицательных эмоций. Они будут основаны на сомнениях в будущем и желании анализировать прошлое. Не стоит фокусировать свое внимание на прошлых ошибках. Старайтесь читать заговоры от тоски, чтобы не утопать в мыслях о плохом. Если будете общаться с кем-то, обсуждайте нечто приятное.

Не стоит менять планы в последнюю секунду. В этот день вам нужна предельная осторожность и собранность. Особенно это касается тех, кто вынужден работать в эту субботу. Следование планам — очень важный пункт для тех, кто собирается отправиться в командировку или в поездку иного характера.

Не советуют астрологи в этот день также совершать дорогостоящие покупки. Попробуйте просто отложить это до следующего дня или вовсе до следующей недели. В этот день вас могут обмануть либо вы купите какой-то некачественный товар, недосмотрев.