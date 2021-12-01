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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 1 декабря 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 1 декабря 2021 года

Вот и наступила зима. Нумерологи провели анализ этого дня, чтобы дать всем нам полезные советы по поискам удачи в первый день декабря. Старайтесь следовать простым рекомендациям, чтобы не попадать в трудные ситуации.


Первый день зимы входит в число самых благоприятных, поскольку сегодня от ретроградности избавляется Нептун. Это важное событие, которое хорошо сочетается с энергетикой числа, которое управляет нашим миром сегодня.

Число-покровитель 1 декабря 2021 года

Чтобы прояснить сегодняшнюю обстановку, для начала необходимо узнать, под управлением какого числа пройдет день. Для этого необходимо сложить все цифры даты и прибавить в конце число 3 — порядковый номер среды:

1+1+2+2+0+2+1+3=12. 1+2=3.

Получается, что миром снова правит Тройка. Сегодняшний день тоже будет благоприятным, но немного с мной точки зрения. Первый день зимы будет располагать нас к духовным поискам, попыткам найти ответы на какие-то высшие и экзистенциальные вопросы. В целом эта среда окажется довольно размеренной. В этот день многие из нас почувствуют легкость и умиротворение. Большому числу людей удастся ощутить некое духовное прозрение. Главный символ этого дня — дракон, олицетворяющий поиски истины и любовь к жизни.



События 1 декабря из прошлого

1 декабря 1891 года была придумана игра баскетбол. Сегодня у вас есть шанс также сделать нечто такое, что повлияет на жизни многих людей в будущем. Тройка этому потворствует.

1 декабря 1918 года Исландия стала самостоятельным государством. Это день, когда самостоятельность во всех ее проявлениях приветствуется, причем в равной степени с коллективной деятельностью. Тройка предоставляет нам выбор.

1 декабря 2019 года началась вспышка коронавирусной инфекции в городе Ухань. Сегодня есть повод оглянуться назад и посмотреть на то, через что пришлось всем нам пройти, чтобы оказаться там, где мы есть сейчас.

Советы нумерологов на эту среду


Направляйте энергию в то русло, которое вы сами считаете приоритетным. Не слушайте непрошеные советы людей о том, как нужно действовать в той или иной ситуации.

Старайтесь помнить, что в такие дни сила действия равна силе противодействия. Если вы начнете добиваться своих целей грубой силой, то получите в ответ то же самое.

С первой попытки добиваться результата в такие дни как сегодня бывает крайне непросто. Тройка немного расшатывает нашу уверенность, потому многих людей могут посещать беспричинные сомнения в том, что они делают.

Постарайтесь почаще обращать внимание на мелочи. Они сегодня будут крайне важны.

Если придется пережить что-то неприятное, попробуйте переждать бурю. Любые трудности, которые встретятся вам на пути, будут решаемы. Разрабатывайте планы по их разрешению на холодную голову.

У многих из нас может появиться желание отгородиться от других людей, закрывшись в коконе. Не нужно этого делать сегодня. Вы можете поделиться своими эмоциями с близкими или второй половинкой. Это будет лучший выход из любой сложной ситуации.

Сегодняшний день станет отправной точкой в новую жизнь. Для большинства это будет максимально неочевидным фактом, но это действительно так. Многие наши поступки поспособствуют изменению реальности вокруг нас в обозримом будущем.

Талисманы удачи на 1 декабря

Одежда под цвет глаз. Это идеальный талисман в такие дни. Тройка любит соответствие цветов. Людям с голубыми глазами стоит надеть что-то голубое или синее. Тем, у кого зеленые глаза, можно отдать предпочтение изумрудному, салатовому цвету в одежде.


Тигровый камень. Этот минерал улучшает когнитивные способности и обостряет интуицию. В такие дни, как сегодня, это очень полезно.

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По материалам: dailyhoro.ru

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