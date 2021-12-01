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Объявлена дата релиза Warframe — The New War, крупнейшего сюжетного обновления

Объявлена дата релиза Warframe — The New War, крупнейшего сюжетного обновления


Разработчики игры Warframe сегодня объявили дату выхода долгожданного сюжетного обновления The New War (Новая Война). Релиз обновления, которое будет распространяться бесплатно, назначен на 15 декабря 2021 года. Ниже можно видеть новый трейлер, представленный вместе с анонсом даты выхода Warframe — The New War.


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Warframe — The New War станет крупнейшим сюжетным обновлением игры с момента ее релиза. В обновлении игроков ждут новые персонажи, новый варфрейм, новые возможности кастомизации, множество нового оружия и аксессуаров.

Ранее было заявлено, что в «Новой Войне» игроки получат порядка 30 часов геймплея, в ходе прохождения кампании предстоит посетить 16 разных планет.

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По материалам: newxboxone

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