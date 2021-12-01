Обнародован рейтинг самых дорогих городов мира: на первом месте Тель-Авив

В новом рейтинге самых дорогих для жизни городов мира, который обнародовал Economist Intelligence Unit, первое место занял Тель-Авив.Город поднялся с пятого места в 2020 году и впервые возглавил рейтинг. Занять лидирующую позицию Тель-Авиву удалось из-за укрепления шекеля по отношению к доллару, а также роста цен на транспорт и продукты.На вершине рейтинга по-прежнему доминируют европейские и развитые азиатские города, тогда как североамериканские и китайские города остаются относительно умеренными. При этом самые дешевые города находятся на Ближнем Востоке, в Африке и в бедных частях Азии.Второе и третье место в списке разделили Париж и Сингапур, а Цюрих и Гонконг замыкают пятерку лидеров. Далее в рейтинге следуют Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.В свою очередь Дамаск (Сирия) остался самым дешевым городом в мире для проживания.Самый большой скачок в рейтинге продемонстрировал Тегеран (Иран), который поднялся с 79-го на 29-е место, поскольку санкции США вызвали дефицит и рост цен.Отметим, что Киев находится на 88 месте в мире, поднявшись на 13 позиций.Составители рейтинга исходят из сравнения цен на примерно 200 товаров и услуг в 173 городах мира.