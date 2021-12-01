Одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение

1 декабря порядка 650 тысяч одиннадцатиклассников пишут итоговое сочинение – допуск к государственной итоговой аттестации для выпускников.



Порядка 11,9 тысячи обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) вместо итогового сочинения пишут изложение.



Итоговое сочинение по желанию могут написать и выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы. Такое желание выразили в этом году 113 человек.



В этом году утверждены пять тематических направлений сочинения:

1. «Человек путешествующий: дорога в жизни человека».

2. «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?».

3. «Преступление и наказание – вечная тема».

4. «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня».

5. «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина».



Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10:00 по местному времени и длится 3 часа 55 минут (235 минут).

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов время выполнения работы увеличено на 1,5 часа. Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов, итогового изложения – не менее 200 слов.



Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Участники сочинения могут пользоваться выданным орфографическим словарем.



Сочинение оценивается по системе «зачет»/«незачет». Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки: 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года.



Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его повторно. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется.