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Официально: В сингле S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не будет микротранзакций

Официально: В сингле S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не будет микротранзакций


Несколько дней назад в сети стали активно обсуждать, что в Microsoft Store на странице игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl значится наличие встроенных покупок. Отметка «внутриигровые покупки» на странице проекта сильно взволновала игроков, которые решили, что в новом шутере от GSC Game World могут появиться микротранзакции. Разработчики официально опровергли эти слухи.

Менеджер по работе с сообществом игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl в комментариях на DTF официально опроверг в новости о возможных микротранзакциях в проекте, что в одиночном режиме можно будет приобретать предметы за реальные деньги:

В сингле не будет никаких микротранзацкий, одиночная игра будет полноценной и цельной, в которую можно будет окунуться с головой, никаких покупок из вне не будет.

Отметим, что пока нет информации о мультиплеере игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Известно, что в игре он должен появиться после релиза в формате бесплатного обновления.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl попал на обложку PC Gamer

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl запланирован на 28 апреля 2022 года. В этот же день игра попадет в подписку Game Pass на Xbox Series X | S и PC. На Xbox One релиз проекта не запланирован.

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По материалам: newxboxone

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