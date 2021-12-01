Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Бузова едко высказалась в адрес участника шоу «Дом-2»

Ольга Бузова едко высказалась в адрес участника шоу «Дом-2»
Ведущая и певица Ольга Бузова назвала трусом Андрея Черкасова. Андрей Черкасов и Ольга Бузова снова вышли на тропу войны. На этот раз поводом для конфликта стало скандальное видео с участием Димы Билана. Вряд ли кто-то мог предположить, что скандал, связанный с выступлением Димы Билана в нетрезвом виде, обернется войной между звездами «ДОМа-2». Дело в том, что Андрей Черкасов решил высказаться по поводу выходки музыканта. Он обвинил Билана в неуважении к зрителю, а также призвал знаменитостей не поддерживать выходки певца. «Это уже не первый раз, когда Билан позволяет себе такое. Нужно знать меру. Это неуважение к публике. Если тебе плохо, напейся после концерта, но уважай свою публику. И хочу сказать про его друзей, с которыми и врагов не надо. Две телеведущие, получившие известность, кстати, благодаря нашему проекту, его оправдывают. Что первая, что вторая замечены в аналогичных историях. Снимаются и снимались в состоянии опьянения. Короче, видят своего. Билана надо спасать и лечить, а не оправдывать», — подчеркнул Андрей.
Ольга Бузова Разумеется, поклонники сразу же поняли, что Черкасов говорит про Ольгу Бузову и Ксению Собчак. Обе телеведущие вступились за Билана после публикации скандального видео. И если Собчак проигнорировала выпад в свой адрес, то Бузова не стала проходить мимо. «А имена зассал сказать? Военный, ну-ну», — заявила артистка под одним из постов, посвященных новости. Это уже не первый случай, когда Черкасов и Бузова вступают в открытую конфронтацию. Что самое интересное, в период работы на «ДОМе-2» Ольга была в прекрасных отношениях с Андреем. Звезда даже позвала коллегу на свой 35-летний юбилей. Однако после ухода артистки с поста ведущей скандального шоу, ситуация резко изменилась. Черкасов начал обвинять Бузову в двуличности и прекратил общаться с ней. Сама Ольга признавалась, что претензии Андрея и других бывших коллег больно ударили по ней. Звезда не ожидала предательства от экс-приятелей, поэтому после публичных скандалов вычеркнула их из своей жизни.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Представители России и стран СНГ приняли участие в форуме «Современное состояние системы непрерывного педагогического образования и перспективы её интеграционного развития»
Представители России и стран СНГ приняли участие в форуме
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 23 декабря
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Участники проекта «Российский учитель за рубежом» обсудили креативные подходы к изучению русского языка как иностранного
Участники проекта «Российский учитель за рубежом» обсудили креативные
Екатерина Климова вышла в свет с возмужавшими сыновьями
Екатерина Климова вышла в свет с возмужавшими сыновьями
Ольга Бузова едко высказалась в адрес участника шоу «Дом-2»
Ольга Бузова едко высказалась в адрес участника шоу «Дом-2»
Гарик Харламов признался, что у него кризис среднего возраста
Гарик Харламов признался, что у него кризис среднего возраста
Леонид Агутин вспомнил последний разговор с Александром Градским
Леонид Агутин вспомнил последний разговор с Александром Градским
Максим Дрозд высказался о романе с Марией Порошиной
Максим Дрозд высказался о романе с Марией Порошиной
Тимур Батрутдинов удалился с сайта знакомств
Тимур Батрутдинов удалился с сайта знакомств
Исследование Сбера: иркутяне назвали главные качества хорошей мамы
Исследование Сбера: иркутяне назвали главные качества хорошей мамы
Россия возобновит авиасообщение с пятью странами
Россия возобновит авиасообщение с пятью странами
«Иркутский молоточник» Никита Лыткин покончил с собой в ангарской колонии
«Иркутский молоточник» Никита Лыткин покончил с собой в ангарской

Топ на сегодня

Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC
Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC
Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one
Состоялся запуск биткоин-биржи Bullish от Block.one
Ильич из Little Big представил криптояйца с 3D-скульптурами
Ильич из Little Big представил криптояйца с 3D-скульптурами
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite

Еще по теме

Ольга Бузова высказалась о скандале с Димой Биланом
Ольга Бузова и Батрутдинов записали видео со своего московского свидания
Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана
Алла Пугачёва неудержалась и станцевала на концерте Димы Билана