Ольга Бузова едко высказалась в адрес участника шоу «Дом-2»

Ведущая и певица Ольга Бузова назвала трусом Андрея Черкасова. Андрей Черкасов и Ольга Бузова снова вышли на тропу войны. На этот раз поводом для конфликта стало скандальное видео с участием Димы Билана. Вряд ли кто-то мог предположить, что скандал, связанный с выступлением Димы Билана в нетрезвом виде, обернется войной между звездами «ДОМа-2». Дело в том, что Андрей Черкасов решил высказаться по поводу выходки музыканта. Он обвинил Билана в неуважении к зрителю, а также призвал знаменитостей не поддерживать выходки певца. «Это уже не первый раз, когда Билан позволяет себе такое. Нужно знать меру. Это неуважение к публике. Если тебе плохо, напейся после концерта, но уважай свою публику. И хочу сказать про его друзей, с которыми и врагов не надо. Две телеведущие, получившие известность, кстати, благодаря нашему проекту, его оправдывают. Что первая, что вторая замечены в аналогичных историях. Снимаются и снимались в состоянии опьянения. Короче, видят своего. Билана надо спасать и лечить, а не оправдывать», — подчеркнул Андрей.Ольга Бузова Разумеется, поклонники сразу же поняли, что Черкасов говорит про Ольгу Бузову и Ксению Собчак. Обе телеведущие вступились за Билана после публикации скандального видео. И если Собчак проигнорировала выпад в свой адрес, то Бузова не стала проходить мимо. «А имена зассал сказать? Военный, ну-ну», — заявила артистка под одним из постов, посвященных новости. Это уже не первый случай, когда Черкасов и Бузова вступают в открытую конфронтацию. Что самое интересное, в период работы на «ДОМе-2» Ольга была в прекрасных отношениях с Андреем. Звезда даже позвала коллегу на свой 35-летний юбилей. Однако после ухода артистки с поста ведущей скандального шоу, ситуация резко изменилась. Черкасов начал обвинять Бузову в двуличности и прекратил общаться с ней. Сама Ольга признавалась, что претензии Андрея и других бывших коллег больно ударили по ней. Звезда не ожидала предательства от экс-приятелей, поэтому после публичных скандалов вычеркнула их из своей жизни.