Ольга Красько призналась, в честь какого актера назвала младшего сына

Звезда «Турецкого гамбита» и сериала «Склифосовский», актриса Ольга Красько накануне отпраздновала свое 40-летие и 4-летие младшего сына Олега. Артистка рассказала, в честь кого он получил свое имя. Накануне, 30 ноября, Ольге Красько исполнилось 40 лет. Ольга сыграла более 40 ролей в кино и не раз признавалась, что нередко принципиально отказывалась от съемок. «Мне важна не просто моя профессия, да и гонорар, и известность не главное, хотя и желательны. Если в сценарии есть грязь, пошлость, гадость, то я не возьмусь, сколько бы денег мне ни предлагали», — уверяла актриса. Красько не только востребованная актриса, но и многодетная мама. Ольга воспитывает 14-летнюю дочь Олесю, которую родила от режиссера Джаника Файзиева. Девочка пошла по стопам мамы и уже снимается в фильме «Экстрасенс», взяв псевдоним Аля Майер. По словам Красько, она не стремилась, чтобы Олеся оказалась на съемочной площадке, как актриса.Ольга Красько с дочерью Олесей «То, что сейчас она попала в кино, — только ее заслуга. Ее фотографию случайно увидел агент и предложила попробовать. Але стало интересно, и она, как и все, прошла кастинг. Роль у нее сложная — главная и большая, по сюжету много драматических ситуаций, поэтому перед ней стояло много кардинально разных актерских задач. И дочь ни разу мне не разрешила вмешаться в подготовку. И в результате она работала блестяще», — похвасталась звезда успехами дочери. Красько замужем за Вадимом Петровым, который работает в правительстве Бурятии. У них двое сыновей — пятилетний Остап и четырехлетний Олег. Имя старшему дал отец — по ассоциации с Остапом из «Тараса Бульбы» Гоголя, чтобы у сына была мужская твердость. Младший родился в день рождения самой Красько.Ольга Красько «Вадим сказал, что раз появился в твой день, выбирай имя. И тут еще Олегу Павловичу Табакову стало хуже, его забрали в больницу, хотя только виделись за пару месяцев до этого — он вручал мне значок по выслуге лет, поэтому имя — это и в честь Табакова. Мне казалось, что иначе сына назвать нельзя. К слову, мой ребенок такой же круглощекий, как Олег Павлович на детских фотографиях», — рассказала Ольга в интервью Woman`s Day. Красько служит в Театре Табакова с первого курса Школы-студии МХТ. Она была рада учиться у мэтра и работать под его руководством. Табаков ушел из жизни в 2018 году.