Опрос: почти 58% трансграничных компаний используют криптовалюты

Свыше половины международных компаний используют в своей деятельности хотя бы одну криптовалюту. При этом биткоин является самой популярной монетой среди тех, чей годовой оборот превышает $10 млн.

По результатам опроса, проведенного новостным агрегатором PYMNTS среди руководителей 250 трансграничных компаний и 250 финансовых институтов, 57,6% опрошенных используют хотя бы одну криптовалюту для международных переводов. Из 250 компаний 31,2% отдали предпочтение биткоину, еще 28,8% стейблкоинам и 24% — Ethereum.

61,4% финансовых учреждений понимают важность предоставления доступа к цифровым активам для клиентов. Однако лишь 10% готовы поддерживать любой их тип.

90% финансовых организаций не предоставляют доступ к криптовалюте. При этом 48% респондентов считают важным создание законодательных норм для поддержки такого вида платежей.

56% трансграничных предприятий применяют в своей деятельности технологию блокчейн. Основным вариантом ее использования для 42% остаются смарт-контракты.

"Основную роль в принятии криптовалют сыграло снижение транзакционных издержек и упрощенные процедуры перевода по сравнению с традиционными аналогами", – отмечается в исследовании.

31% респондентов назвал барьером для внедрения блокчейна недоказанную рентабельность технологии, 29% – опасения по поводу безопасности данных.

Напомним, согласно опросу, проведенному в ноябре порталом Investing.com, 46% неквалифицированных инвесторов РФ считают криптовалюты защитным активом.