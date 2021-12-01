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Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite

Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite


До выхода кампании Halo Infinite остается чуть больше недели — она станет доступна игрокам 8 декабря 2021 года. Игра выходит на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Подписчики Game Pass получат доступ к кампании сразу в день релиза, уже известно точное время запуска игры в России.

Сегодня студия 343 Industries опубликовала трейлер к скорому релизу кампании Halo Infinite — его можно видеть ниже.


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Напомним, что 8 декабря 2021 года состоится официальный релиз и мультиплеера Halo Infinite. Сейчас он доступен в рамках бета-версии, и разработчики продолжают его активно дорабатывать, основываясь на отзывах игроков.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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